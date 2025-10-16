Cerrar X
Lupillo Rivera contrademanda a Belinda por difamación

Tras la denuncia de Belinda por violencia digital, Lupillo la contrademandó por difamación y fraude procesal, según informó su equipo legal

  • 16
  • Octubre
    2025

Después de que Belinda anunciara que emprendería acciones legales en contra de Lupillo Rivera, este último emitió un comunicado en donde reveló las decisiones de contrademandarla.

Apenas el jueves de la semana pasada, "Beli" comenzó acciones legales en contra del hermano de Jenni Rivera por los delitos de violencia digital y mediática.

La demanda por la intérprete de "Catus" fue interpuesta tras considerar que se vulneró su vida privada y su dignidad.

Tras esto, este jueves Lupillo Rivera compartió mediante su cuenta de Instagram un comunicado emitido por el bufet de abogados Grupo Beceiro, representantes legales del cantante, en el que se reveló la “finalidad” del proceso legal contra la intérprete.

Dentro del documento, se menciona que estas acciones tienen como objetivo "aclarar y deslindar responsabilidades derivadas de declaraciones falsas y difamatorias que, según se ha documentado, afectan la honra, la imagen pública y la trayectoria profesional del señor Rivera”.

En el documento compartido se lee que su equipo legal “estará encargado de presentar las denuncias y procedimientos pertinentes” contra Belinda ante las autoridades mexicanas, haciendo énfasis en que todo su trabajo estará estrictamente en “apego a la ley y en defensa de los derechos e intereses” del intérprete de 53 años.

Este comunicado sale a la luz después de que sus abogados Mariana Gutiérrez y Alonso Beceiro declararan para el periodista Gustavo Adolfo Infante que este 16 de octubre se había presentado oficialmente una contrademanda a Belinda por supuestamente “falsear declaraciones” y “fraude procesal”.


