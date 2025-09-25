Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_44_d8be41f2fd
Escena

Mariah Carey estrenará álbum 'Here for it all'

Después de siete años sin producir disco, la también productora estadounidense vuelve a la industria con su decimosexto álbum

  • 25
  • Septiembre
    2025

La cantante y actriz Mariah Carey lanzó su tan esperado decimosexto álbum "Here for it all".

Después de siete años sin tener una producción nueva, Carey sorprendió a sus fanáticos al lanzar un corto en redes sociales el pasado 11 de julio, donde mostró la portada de su disco, así como la fecha de estreno.

Con 11 sencillos, la productora musical brindará un giro nuevo en su música, la cual, se publicará a través de plataformas digitales el próximo 26 de septiembre a las 8:00 horas.

Mientras que en YouTube, la actriz subió un video promocionando uno de los sencillos que conforman su disco, en compañía del pianista, Daniel Moore II.

En este disco, se contarán con colaboraciones como Anderson .Paak y The Clark Sisters.

Recordemos que su sencillo más reciente fue "Type Dangerous", el cual alcanzó las más de 3.6 millones de reproducciones.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_a7e20ebd8e
Detienen a padre de Julión Álvarez con camioneta robada y armas
EH_DOS_FOTOS_46_a433074657
Arma tu plan para este ‘finde’ semana cultural
Captura_de_pantalla_2025_09_25_a_la_s_23_40_32_3846a4608f
UANL celebra 92 años con Nodal, Yandel y grandes artistas
publicidad

Últimas Noticias

DSC_6774_copia_ca830cb8df
Celebrarán la Copa Fuerza Regia para impulsar el talento
G1u_TMC_XUAA_Cb_T8_06027b46e0
¡Peso gigante! Rayados liga tres triunfos ante Santos en casa
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_a7e20ebd8e
Detienen a padre de Julión Álvarez con camioneta robada y armas
publicidad

Más Vistas

93ac097e_d3cb_46c2_ba79_0660ea2e1f37_c58098255f
Confirman conexión entre Tren del Norte y Línea 4 del Metro
Whats_App_Image_2025_09_25_at_12_52_50_AM_247b75532d
Caso del quarterback Mirko Martos llegaría a tribunales
Whats_App_Image_2025_09_26_at_1_18_39_AM_dce05ce1f2
Se va la ciclovía de Miguel Treviño en San Pedro
publicidad
×