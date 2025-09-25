Mariah Carey estrenará álbum 'Here for it all'

La cantante y actriz Mariah Carey lanzó su tan esperado decimosexto álbum "Here for it all".

Después de siete años sin tener una producción nueva, Carey sorprendió a sus fanáticos al lanzar un corto en redes sociales el pasado 11 de julio, donde mostró la portada de su disco, así como la fecha de estreno.

Here For It All 🦋 My new album out 9/26 🦋 Pre-order now! pic.twitter.com/DiJX39Jq2U — Mariah Carey (@MariahCarey) July 21, 2025

Con 11 sencillos, la productora musical brindará un giro nuevo en su música, la cual, se publicará a través de plataformas digitales el próximo 26 de septiembre a las 8:00 horas.

Mientras que en YouTube, la actriz subió un video promocionando uno de los sencillos que conforman su disco, en compañía del pianista, Daniel Moore II.

En este disco, se contarán con colaboraciones como Anderson .Paak y The Clark Sisters.

Recordemos que su sencillo más reciente fue "Type Dangerous", el cual alcanzó las más de 3.6 millones de reproducciones.

Comentarios