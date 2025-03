Sorprende Ariana Grande con 'Eternal Sunshine Deluxe'

La cantante y Actriz Ariana Grande, lanzará "Eternal Sunshine Deluxe" este 28 de marzo de 2025.

Esta versión deluxe celebra el primer aniversario del álbum original y contendrá remixes con artistas como Mariah Carey, Troye Sivan y Brandy & Monica, además de algunas canciones nuevas.

La noticia se dio a conocer mediante una publicación de Instagram.

La versión deluxe, "Eternal Sunshine Deluxe: Brighter Days Ahead" hizo que los fans comenzaran a emocionarse por el regreso de la cantante a la música, después de enfocarse más en la promoción de "Wicked" y esperan que la intérprete de "Problem" comience una gira para una experiencia más cercana con ellos.

El álbum "Eternal Sunshine" de Ariana Grande es su séptimo álbum de estudio, lanzado el 8 de marzo de 2024 por Republic Records. Es una mezcla de pop y R&B con influencias de dance, synth-pop y house.

El título es una referencia a la película "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" (2004). Grande ha dicho que este trabajo es una especie de álbum conceptual que explora temas de vulnerabilidad y entretenimiento.

"Eternal Sunshine" recibió críticas positivas de los críticos, quienes elogiaron la madurez emocional y la producción sofisticada del álbum.

Este trabajo de Grande debutó en el número uno en la lista Billboard 200 y todos sus temas se ubicaron en la lista Billboard Hot 100.

Le dio también varias nominaciones en los Premios Grammy 2025 en la categoría de Mejor Interpretación de Dúo pop, Mejor Grabación Dance Pop y Mejor Álbum Vocal de Pop, junto a otros álbumes como "Cowboy Carter" de Beyoncé, "The Rise and Fall of a Midwest Princess" de Chappell Roan y "The Tortured Poets Department" de Taylor Swift.

