Mark Hamill asiste a la Casa Blanca en apoyo a Joe Biden

Mark Hamill, reconocido por su papel como Luke Skywalker en "Star Wars", visitó la Casa Blanca el viernes y salió luciendo un par de gafas de sol de aviador icónicas del presidente Joe Biden.

Al hablar con los periodistas después de la reunión, Hamill expresó su honor por ser invitado a la Casa Blanca para encontrarse con el presidente, a quien calificó como el líder con más logros legislativos durante su vida.

Sin embargo, ni Hamill ni los funcionarios de la Casa Blanca compartieron públicamente la razón específica de la visita.

Durante su visita, Hamill mencionó que había estado en la Casa Blanca durante las administraciones de Carter y Obama, pero nunca antes había visitado la Oficina Oval. Durante el encuentro, Biden le mostró algunas fotografías de la histórica sala.

Hamill compartió un divertido intercambio con Biden, revelando que el presidente le dijo: "Puedes llamarme Joe". A lo que Hamill respondió con humor: "¿Puedo llamarte 'Joe-bi-Wan Kenobi'?" Biden disfrutó de la ocurrencia y ambos compartieron una risa.

Es importante destacar que el 4 de mayo es considerado extraoficialmente el Día de "Star Wars" debido al famoso lema Jedi: "Que la fuerza te acompañe". Coincidiendo con esta fecha, Hamill, quien es conocido por su afiliación demócrata, ha estado activo en las redes sociales mostrando su apoyo a la campaña de reelección de Biden.

El 1 de mayo publicó: "¡Que el primero no saque tu sed de reelección de Biden!" y el 2 de mayo compartió: "Que la segunda administración de Biden sea tan productiva y exitosa como la primera".

