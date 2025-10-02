Cerrar X
Escena

Maroon 5 inaugura la Arena Guadalajara ante 16,000 asistentes

El recinto sorprendió por su amplitud, limpieza y comodidad, así como por la agilidad en accesos, gracias al operativo vial bien ejecutado y personal capacitado

  • 02
  • Octubre
    2025

La Arena Guadalajara abrió oficialmente sus puertas este jueves con un concierto inaugural protagonizado por la banda estadounidense Maroon 5, que reunió a más de 16,000 personas en una noche llena de emoción, música y celebración.

El recinto sorprendió por su amplitud, limpieza y comodidad, así como por la agilidad en los accesos, gracias a un operativo vial bien ejecutado y personal capacitado que orientó a los asistentes.

Desde su llegada, el público pudo disfrutar de las instalaciones y capturar fotos en el nuevo ícono del entretenimiento en Jalisco.

La banda californiana, encabezada por Adam Levine, encendió el escenario con clásicos como "This Love", "Animals", "Stereo Hearts" y "One More Night", en un espectáculo que mantuvo la energía al máximo.

Levine, con su característico carisma, conectó con el público y los animó a cantar “libres y fuerte”, provocando euforia en cada rincón del recinto.

Durante la noche, la venta de alimentos y bebidas fue constante, mientras los asistentes exploraban el espacio y se empapaban del ambiente festivo.

A través de sus redes sociales, la Arena Guadalajara confirmó el éxito de su primer evento con un mensaje claro: "Casa llena".

Este gran arranque marca el comienzo de una ambiciosa agenda de espectáculos nacionales e internacionales, consolidando a la Arena Guadalajara como el nuevo epicentro del entretenimiento en el occidente del país.


Comentarios

