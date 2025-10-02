Cerrar X
Escena

¡Es hoy! Arena Guadalajara abre sus puertas con Maroon 5

Más de 20 eventos están confirmados para este año, incluido el regreso de la banda "Earth, Wind & Fire" y el ex vocalista del grupo Pxndx, José Madero

  • 02
  • Octubre
    2025

La Arena Guadalajara abrirá el día de hoy sus puertas para inaugurar uno de los recintos más importantes de espectáculos en el país.

arena-guadalajara-recorrido.jpg

Este inmueble tendrá disponibilidad para 20,000 personas mientras que su estacionamiento dispondrá de al menos 2,500 cajones.

arena-guadalajara-recorrido2.jpeg

También contará con un escenario de 360° para que la experiencia de todos los asistentes sea completa.

El espectáculo de inauguración estará a cargo de la banda estadounidense Maroon 5, liderado por Adam Levine. Entre los éxitos que serán interpretados por los artistas se encuentra "This love", "Sugar" y su éxito "Moves like Jagger", el cual cuenta con más de 840 millones de reproducciones en plataformas digitales.

maroon_arena_guadalajara_4bd56b1f2e.jpg

Este recinto busca ofrecer un experiencia de alta calidad para convertirse en un escenario para eventos deportivos, culturales, exposiciones y más, para toda la famila.

Entre los eventos programados para este mes se encuentran los siguientes:

  • Yuri: 11 de octubre
  • José Madero: 18 de octubre
  • Fey: 25 de octubre
  • Pimpinela: 31 de octubre

Mientras que para noviembre se tienen calendarizados a 2000s x Siempre y la "Leona Dormida", Lupita D'alessio. Además del regreso de la legendaria banda "Earth, Wind & Fire" y la experiencia familiar de "Hot Wheels Monster Trucks Live".


