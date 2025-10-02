¡Es hoy! Arena Guadalajara abre sus puertas con Maroon 5

La Arena Guadalajara abrirá el día de hoy sus puertas para inaugurar uno de los recintos más importantes de espectáculos en el país.

Este inmueble tendrá disponibilidad para 20,000 personas mientras que su estacionamiento dispondrá de al menos 2,500 cajones.

También contará con un escenario de 360° para que la experiencia de todos los asistentes sea completa.

El espectáculo de inauguración estará a cargo de la banda estadounidense Maroon 5, liderado por Adam Levine. Entre los éxitos que serán interpretados por los artistas se encuentra "This love", "Sugar" y su éxito "Moves like Jagger", el cual cuenta con más de 840 millones de reproducciones en plataformas digitales.

Este recinto busca ofrecer un experiencia de alta calidad para convertirse en un escenario para eventos deportivos, culturales, exposiciones y más, para toda la famila.

Entre los eventos programados para este mes se encuentran los siguientes:

Yuri: 11 de octubre

José Madero: 18 de octubre

Fey: 25 de octubre

Pimpinela: 31 de octubre

Mientras que para noviembre se tienen calendarizados a 2000s x Siempre y la "Leona Dormida", Lupita D'alessio. Además del regreso de la legendaria banda "Earth, Wind & Fire" y la experiencia familiar de "Hot Wheels Monster Trucks Live".

