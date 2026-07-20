Marvel lanza el primer tráiler de 'Avengers: Doomsday'

Marvel presentó el primer avance de 'Avengers: Doomsday', que muestra el regreso de héroes icónicos y la llegada del Doctor Doom

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Marvel Studios y Disney presentaron este lunes el primer tráiler de Avengers: Doomsday, una película que apuesta por un tono más oscuro, grandes secuencias de acción y la aparición de un nuevo y poderoso antagonista: el Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr.

En el avance, Thor reúne a un amplio grupo de superhéroes para enfrentar una amenaza que considera la más peligrosa que ha conocido, al asegurar que necesitarán "un milagro" para derrotarla.

Se necesitará un milagro.#AvengersDoomsday, estreno 17 de diciembre. Solo en cines. pic.twitter.com/Yg97GWzIm1 — MarvelLATAM (@MarvelLATAM) July 20, 2026

Regresan héroes de distintas sagas

El tráiler confirma el regreso de Chris Evans como Steve Rogers, además de reunir a personajes de distintas franquicias del Universo Cinematográfico de Marvel.

Entre los héroes que aparecen en el avance se encuentran Mister Fantastic, Ant-Man, Yelena Belova, Captain America de Anthony Mackie, Invisible Woman, Shang-Chi, Loki, Charles Xavier, Magneto y Cyclops, además de integrantes de Wakanda y los X-Men.

Durante el adelanto, Thor advierte que una amenaza se aproxima y recuerda a los guerreros que perdió en enfrentamientos anteriores, por lo que llama a permanecer unidos para evitar que sus sacrificios hayan sido en vano.

Uno de los momentos más destacados del tráiler es la aparición del Doctor Doom, personaje al que dará vida Robert Downey Jr., quien vuelve a la franquicia de los Vengadores tras la muerte de Iron Man al final de Avengers: Endgame, estrenada en 2019.

En las imágenes, el villano aparece enfrentándose a Thor y demuestra ser prácticamente inmune a los poderes del dios del trueno.

Estreno en diciembre

El avance concluye con el encuentro entre Thor y Steve Rogers, quien logra atraer con facilidad el martillo del dios asgardiano antes de que aparezca la cuenta regresiva para el estreno de la película.

Avengers: Doomsday, dirigida por Anthony y Joe Russo, llegará a los cines de todo el mundo el 18 de diciembre y también podrá proyectarse en salas certificadas con el sistema Infinity Vision.

El elenco incluye además a Wyatt Russell, Channing Tatum, Joseph Quinn, Sebastian Stan, David Harbour, Lewis Pullman, Kelsey Grammer, Kathryn Newton, Danny Ramirez, Winston Duke, Alan Cumming, Hannah John-Kamen, Rebecca Romijn, Mabel Cadena y Tenoch Huerta Mejía.