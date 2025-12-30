Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_12_30_T090348_692_99853966d8
Escena

Marvel revela teaser de Thor para 'Avengers: Doomsday'

El nuevo teaser de Avengers: Doomsday muestra a un Thor más oscuro y emotivo, centrado en su faceta como padre antes de enfrentar a Doctor Doom

  • 30
  • Diciembre
    2025

Marvel Studios lanzó oficialmente el segundo teaser de Avengers: Doomsday, centrado en el regreso de Chris Hemsworth como Thor.

El avance, que comenzó a proyectarse en cines y ahora circula en plataformas digitales, presenta a un dios del trueno más introspectivo y alejado del humor visto en Thor: Love and Thunder.

Una plegaria marcada por la paternidad

El teaser abre con Thor caminando por un bosque sereno, donde eleva una plegaria a su padre Odin.

En su monólogo, reflexiona sobre una vida dedicada a la guerra y el deber, y expresa su temor por el futuro de Love, su hija adoptiva, a quien desea proteger ante una nueva amenaza.

“Padre, toda mi vida respondí a cada llamado, al honor, al deber, a la guerra… pero ahora el destino me ha dado algo que nunca busqué: una hija cuya vida no ha sido tocada por la tormenta”, reza en medio del bosque.

El avance incluye escenas emotivas con Love, interpretada nuevamente por India Rose Hemsworth, hija del actor en la vida real.

El personaje, presentado en la cuarta entrega de Thor, aparece ahora un poco mayor y reafirma el enfoque familiar que tendrá esta nueva etapa del héroe.

G9bB_6WXoAAO5li.jfif

La sombra de Doctor Doom

Aunque no aparece directamente, el teaser deja claro que la amenaza principal será Doctor Doom, villano que será interpretado por Robert Downey Jr.

Su incorporación al Universo Cinematográfico de Marvel como antagonista ha generado gran expectativa entre los seguidores de la saga.

G9bBf2DWkAAcFzS.jfif

El avance concluye con la frase “Thor Will Return in Avengers: Doomsday” y un conteo regresivo que apunta al estreno programado para el 18 de diciembre de 2026.

Marvel confirmó que este es solo uno de varios teasers previos al lanzamiento del filme.

G9bBf2EWoAAtDpl.jfif

Además de Hemsworth, la película contará con figuras como Chris Evans, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston y Letitia Wright, así como la integración de los Fantastic Four, consolidando a Avengers: Doomsday como uno de los proyectos más ambiciosos del estudio.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_james_gunn_superman_5553db03f4
James Gunn confirma la secuela de 'Superman' para 2027
escena_superman_f91eeb887c
El nuevo Superman se estrena esta semana con visión realista
Whats_App_Image_2025_05_24_at_4_22_42_PM_1_ff049b3054
Tigres Femenil busca ganar su primera 'Conca' W, recibe a Gotham
publicidad

Últimas Noticias

bomberos_trabajando_en_sierra_9993946a74
Incendio forestal se presenta en el último día del año en Arteaga
thumbnail_Whats_App_Image_2025_12_31_at_8_29_18_PM_1_091d0af42f_333c9447c5
Diputado Alberto Hurtado organiza despedida de fin de año
escena_mtv_eb8e9f65f1
Culmina la programación de MTV con estas canciones
publicidad

Más Vistas

que_bancos_abriran_el_31_y_1_de_enero_494e693f19
¿Qué bancos abren el 31 de diciembre y 1 de enero?
IMG_6055_2f9a6dcd35
Largas filas en módulos vehiculares en el último día del año
deportes_lucas_barbosa_rayados_b960f231f1
Rayados buscará reforzar más su ataque con un jugador de Brasil
publicidad
×