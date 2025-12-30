Marvel revela teaser de Thor para 'Avengers: Doomsday'

Marvel Studios lanzó oficialmente el segundo teaser de Avengers: Doomsday, centrado en el regreso de Chris Hemsworth como Thor.

El avance, que comenzó a proyectarse en cines y ahora circula en plataformas digitales, presenta a un dios del trueno más introspectivo y alejado del humor visto en Thor: Love and Thunder.

Una plegaria marcada por la paternidad

El teaser abre con Thor caminando por un bosque sereno, donde eleva una plegaria a su padre Odin.

En su monólogo, reflexiona sobre una vida dedicada a la guerra y el deber, y expresa su temor por el futuro de Love, su hija adoptiva, a quien desea proteger ante una nueva amenaza.

“Padre, toda mi vida respondí a cada llamado, al honor, al deber, a la guerra… pero ahora el destino me ha dado algo que nunca busqué: una hija cuya vida no ha sido tocada por la tormenta”, reza en medio del bosque.

Thor returns for Avengers Doomsday 🔨 ⚡️



12.18.2026 pic.twitter.com/awIDPupQMK — Chris Hemsworth (@chrishemsworth) December 30, 2025

El avance incluye escenas emotivas con Love, interpretada nuevamente por India Rose Hemsworth, hija del actor en la vida real.

El personaje, presentado en la cuarta entrega de Thor, aparece ahora un poco mayor y reafirma el enfoque familiar que tendrá esta nueva etapa del héroe.

La sombra de Doctor Doom

Aunque no aparece directamente, el teaser deja claro que la amenaza principal será Doctor Doom, villano que será interpretado por Robert Downey Jr.

Su incorporación al Universo Cinematográfico de Marvel como antagonista ha generado gran expectativa entre los seguidores de la saga.

El avance concluye con la frase “Thor Will Return in Avengers: Doomsday” y un conteo regresivo que apunta al estreno programado para el 18 de diciembre de 2026.

Marvel confirmó que este es solo uno de varios teasers previos al lanzamiento del filme.

Además de Hemsworth, la película contará con figuras como Chris Evans, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston y Letitia Wright, así como la integración de los Fantastic Four, consolidando a Avengers: Doomsday como uno de los proyectos más ambiciosos del estudio.

