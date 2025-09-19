Matthew McConaughey regresa al cine con 'The Lost Bus'

Después de seis años de ausencia, Matthew McConaughey regresa a la actuación como protagonista de la película A través del fuego (The Lost Bus), inspirada en uno de los incendios más devastadores en la historia de California.

El filme, que llega hoy a las salas de cine en México y el próximo 3 de octubre al catálogo de Apple TV+, cuenta también con las actuaciones de América Ferrera y Jamie Lee Curtis.

McConaughey interpreta a Kevin McKay, un conductor de autobús escolar que salvó la vida de 22 niños de primaria durante el Camp Fire, el incendio más mortal en la historia del estado, que dejó un saldo de 85 fallecidos.

“Kevin era un hombre que nunca terminaba lo que empezaba. Sus matrimonios quedaban a medias, sus trabajos quedaban a medias; como padre y como hijo también fallaba. A veces piensas que ya no hay nada más que hacer. Pero si eres afortunado y haces algo al respecto, puedes tener una segunda oportunidad”, explicó el actor sobre el personaje real al que da vida.

La cinta, basada en el libro Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire, de Lizzie Johnson, muestra cómo McKay y la maestra Mary Ludwig evacuaron a los niños en un autobús rodeado por llamas, enfrentando la falta de sistemas de alerta y las escasas vías de comunicación en la zona.

América Ferrera interpreta a Ludwig, quien no solo ayudó a mantener a salvo físicamente a los menores, sino que también intentó protegerlos emocionalmente y mitigar el trauma de aquellas horas.

“Yo crecí en un sitio así, entiendo lo devastadora que puede ser una tragedia de esa magnitud”, compartió McConaughey.

El rodaje se llevó a cabo en 2024 en el pueblo de Ruidoso, Nuevo México. Varias de las escenas con los niños fueron filmadas en secuencias de más de una hora, lo que supuso un proceso agotador e intenso para el elenco y el equipo.

La producción coincidió con incendios en Los Ángeles a principios de 2025, por lo que algunos actores y técnicos revivieron en carne propia el miedo y la evacuación. McConaughey, con residencia en Malibú, se vio directamente afectado; mientras que Ferrera y Curtis también vivieron de cerca los siniestros desde sus casas en Los Ángeles.

De hecho, Jamie Lee Curtis, junto con los editores y otros miembros del equipo, debió evacuar mientras se daban los toques finales a la película.

Comentarios