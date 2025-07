Mel B, de Spice Girls, se casa en la misma catedral que Lady Di

Melanie "Mel B" Brown, conocida como Scary Spice, se casó con Rory McPhee el 5 de julio de 2025 en la Cripta de la Catedral de San Pablo en Londres, el mismo lugar donde Lady Diana y el entonces Príncipe Carlos se casaron en 1981.

La ceremonia fue un evento lleno de glamour, con Mel B luciendo un vestido de novia de diseño personalizado por Josephine Scott, con detalles de perlas y un corsé, al que luego cambió por otro vestido de Justin Alexander para la recepción en el Shangri-La The Shard.

Entre los invitados destacados estuvo Emma Bunton (Baby Spice), la única integrante de las Spice Girls presente, junto a otras celebridades como Cara Delevingne, Katherine Ryan y Daisy Lowe.

Sus tres hijas, Phoenix, Angel Iris y Madison, fueron damas de honor.

La elección de la catedral fue posible gracias a que Mel B recibió un MBE en 2022 por su trabajo en la concienciación sobre la violencia doméstica.

Victoria Beckham, Mel C y Geri Halliwell no asistieron, aunque Victoria y Mel C enviaron mensajes de felicitación a través de redes sociales.

Comentarios