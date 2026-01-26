Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
58739ebeb334_victoriabeckham622300007185613436810214167764145853150579854n_1_c0086e7d8b
Escena

Tras tensiones familiares, Victoria reaparece con Spice Girls

Se reunió con Geri Halliwell, Mel C y Emma Bunton para celebrar los 50 años de Baby Spice, un encuentro que reavivó rumores sobre un posible regreso del grupo

  • 26
  • Enero
    2026

Pese a estar inmersa en la polémica, por los conflictos familiares con su hijo mayor, Victoria Beckham reapareció en público junto a quienes han sido su red de apoyo desde hace más de tres décadas: las Spice Girls.

La diseñadora y cantante fue vista en una reunión muy especial con sus excompañeras del icónico grupo, para celebrar el cumpleaños número 50 de Emma Bunton.

Victoria se reunió con Geri Halliwell, Melanie Chisholm y la festejada, Emma Bunton, en una íntima celebración, de la que surgieron imágenes que rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

Geri fue la primera en publicar ayer la fotografía grupal, acompañándola con la simple frase “Celebración de cumpleaños”.

Minutos más tarde, Victoria replicó la imagen en su perfil, confirmando que el encuentro fue para festejar el medio siglo de vida de Emma, quien cumplió años el pasado 21 de enero.

Junto a la imagen, la diseñadora escribió: “Feliz cumpleaños al alma más hermosa, @emmaleebunton”, dejando ver la cercanía que mantiene con sus excompañeras a pesar del paso del tiempo.

58739ebeb334-victoriabeckham622300007185613436810214167764145853150579854n-1.jpg

En la fotografía, las integrantes del icónico grupo pop lucen elegantes y coordinadas: Victoria apostó por un traje negro de líneas sobrias; Emma eligió un delicado look en tono rosa pastel; Mel C también se inclinó por un blazer negro, mientras que Geri destacó con un conjunto blanco y pañuelo al cuello.

Melanie Chisholm también compartió la instantánea y escribió: “La noche más hermosa celebrando a nuestra @emmaleebunton, más de 30 años de amistad, las quiero más que nunca”, subrayando el vínculo que sigue uniendo a las Spice Girls.

Melanie Brown, conocida como Mel B, no apareció en la imagen, por compromisos de trabajo.

El reencuentro no solo emocionó a los seguidores del grupo, sino también a David Beckham, quien comentó la publicación de su esposa con un mensaje entusiasta: “Esto me hizo muy feliz ❤️. Solo puedo imaginar cómo se sienten los fans de las Spice Girls 😍”.

La reunión le dio fuerza a los rumores sobre un posible reencuentro del grupo, para hacer una residencia en Sphere, en Las Vegas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_24_T103737_828_8cd5cc9571
Dj releva detalles de la polémica boda de Brookly Beckham
1_C3_A7953_bf630496b2
Arranca la Copa Fuerza Regia Elite en el Gimnasio Nuevo León
senegal_jugadores_campeones_85688ba69b
Reciben a jugadores de Senegal como héroes tras Copa Africana
publicidad

Últimas Noticias

IMG_5988_8b4abac017
Servicios de limpieza operan con normalidad pese al frío
Whats_App_Image_2026_01_26_at_2_09_19_PM_1_50b3f3d5e5
Construyen segunda línea del acueducto en Ciudad Victoria
AP_26026185169061_2c37fb896f
Tormenta invernal 'Fern' deja más de 20 muertos en EUA
publicidad

Más Vistas

771efe49_488e_43e1_9999_9abcef58cbcb_427ff05e95
Huye vendedor de Changan con enganche; denuncian fraude masivo
tae_kwon_do_2026_e2b2844feb
DIF Nuevo León impulsa inclusión en maestros de TaeKwonDo
Whats_App_Image_2026_01_24_at_10_32_29_1_7ed55fee1f
Salud alerta por sarampión y refuerza vacunación en Nuevo León
publicidad
×