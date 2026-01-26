Tras tensiones familiares, Victoria reaparece con Spice Girls

Pese a estar inmersa en la polémica, por los conflictos familiares con su hijo mayor, Victoria Beckham reapareció en público junto a quienes han sido su red de apoyo desde hace más de tres décadas: las Spice Girls.

La diseñadora y cantante fue vista en una reunión muy especial con sus excompañeras del icónico grupo, para celebrar el cumpleaños número 50 de Emma Bunton.

Victoria se reunió con Geri Halliwell, Melanie Chisholm y la festejada, Emma Bunton, en una íntima celebración, de la que surgieron imágenes que rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

Geri fue la primera en publicar ayer la fotografía grupal, acompañándola con la simple frase “Celebración de cumpleaños”.

Minutos más tarde, Victoria replicó la imagen en su perfil, confirmando que el encuentro fue para festejar el medio siglo de vida de Emma, quien cumplió años el pasado 21 de enero.

Junto a la imagen, la diseñadora escribió: “Feliz cumpleaños al alma más hermosa, @emmaleebunton”, dejando ver la cercanía que mantiene con sus excompañeras a pesar del paso del tiempo.

En la fotografía, las integrantes del icónico grupo pop lucen elegantes y coordinadas: Victoria apostó por un traje negro de líneas sobrias; Emma eligió un delicado look en tono rosa pastel; Mel C también se inclinó por un blazer negro, mientras que Geri destacó con un conjunto blanco y pañuelo al cuello.

Melanie Chisholm también compartió la instantánea y escribió: “La noche más hermosa celebrando a nuestra @emmaleebunton, más de 30 años de amistad, las quiero más que nunca”, subrayando el vínculo que sigue uniendo a las Spice Girls.

Melanie Brown, conocida como Mel B, no apareció en la imagen, por compromisos de trabajo.

El reencuentro no solo emocionó a los seguidores del grupo, sino también a David Beckham, quien comentó la publicación de su esposa con un mensaje entusiasta: “Esto me hizo muy feliz ❤️. Solo puedo imaginar cómo se sienten los fans de las Spice Girls 😍”.

La reunión le dio fuerza a los rumores sobre un posible reencuentro del grupo, para hacer una residencia en Sphere, en Las Vegas.

