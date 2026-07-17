Mick Jagger prefiere un actor joven para su biopic

El líder de The Rolling Stones afirmó que preferiría un actor joven y poco conocido para interpretar sus primeros años en una eventual película biográfica

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El legendario Mick Jagger reveló cómo imagina una posible película basada en su vida y explicó por qué no le gustaría que un actor de gran fama internacional fuera el encargado de interpretarlo en la pantalla grande.

Durante una entrevista con E Talk, el líder de The Rolling Stones señaló que uno de los mayores retos sería encontrar al actor adecuado para representar los inicios de su carrera, cuando apenas tenía entre 19 y 20 años.

Busca autenticidad en el reparto

El músico explicó que ha pensado en el proceso de selección del protagonista y considera fundamental que la historia refleje con fidelidad la etapa en la que comenzó a alcanzar la fama.

Según comentó, es común que producciones cinematográficas elijan actores mayores para interpretar personajes mucho más jóvenes, una decisión con la que no está de acuerdo.

Por ello, aseguró que preferiría a un intérprete de poco más de 20 años, capaz de transmitir la energía, la inocencia y la incertidumbre propias de alguien que inicia su camino en la industria musical.

Jagger añadió que no tiene un nombre específico en mente, pero dejó claro que optaría por un actor relativamente desconocido antes que por una figura consolidada de Hollywood.

Una historia difícil de resumir

Las declaraciones llegan meses después de que el cantante hablara sobre la posibilidad de desarrollar una película biográfica centrada en The Rolling Stones.

En una entrevista previa, explicó que las biografías musicales suelen enfocarse en un momento específico de la vida de un artista, en lugar de intentar abarcar décadas completas de trayectoria.

Como ejemplo mencionó la película sobre Bob Dylan, que se concentra en la etapa en la que el músico incorporó instrumentos eléctricos a sus presentaciones, sin recorrer toda su carrera.

Para Jagger, ese tipo de enfoque obliga a decidir qué episodios son esenciales y cuáles deben quedar fuera de la historia, una tarea especialmente complicada en el caso de The Rolling Stones.

Fundada en 1962, la banda ha permanecido activa durante más de 60 años, tiempo en el que ha lanzado numerosos álbumes, realizado giras internacionales y atravesado distintas etapas creativas.

Debido a la amplitud de su trayectoria, el músico reconoció que todavía no tiene claro cuál sería el periodo ideal para llevar la historia del grupo al cine.

Hasta ahora no existe una producción oficial sobre The Rolling Stones con luz verde para su realización.

El interés por las películas biográficas sobre figuras de la música ha crecido en los últimos años con diversos proyectos dedicados a artistas de gran relevancia.

Entre ellos destacan las cuatro cintas dirigidas por Sam Mendes sobre los integrantes de The Beatles, así como A Complete Unknown, protagonizada por Timothée Chalamet como Bob Dylan, y Deliver Me From Nowhere, en la que Jeremy Allen White interpreta a Bruce Springsteen.