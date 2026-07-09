'Moana' vuelve con live action para conquistar al público

La nueva versión live action revive la aventura de Disney con Dwayne Johnson, Catherine Lagaʻaia y un homenaje a la cultura polinesia

Hace una década el público conoció a Moana; esta se convirtió inmediatamente en un clásico contemporáneo de Disney; ahora llega la versión live action en la que sus mágicas aventuras desean volver a conquistar al público con personajes de carne y hueso.

Catherine Lagaʻaia da vida a Moana, quien responde al llamado del océano y se aventura más allá del arrecife que rodea a Motunui, la isla en donde vive junto a su familia; en su trayecto se encontrará con Maui –interpretado por Dwayne Johnson–, un semidiós que le ayudará a devolver la prosperidad a su pueblo.

El director Thomas Kail dijo que aceptar unirse al proyecto fue una decisión sencilla porque representaba volver a trabajar con Lin-Manuel Miranda, quien produce la cinta, además de ser el autor de nuevas canciones originales para la versión en acción real.

“Moana es especial porque, como otras obras que hice (In the Heights y Hamilton), giran en torno a temas como ‘¿Quién soy y quién quiero ser?' o ‘¿Cómo contribuyo a mi comunidad y mi familia?’, en eso mismo se centra esta película”, dijo.

Para Miranda, volver al universo de Moana fue reencontrarse con personajes que le han dejado mucho a su carrera.

“Siempre fui fan de Maui y me hacía mucha ilusión ver a Dwayne dándole vida en live action. Si a eso le sumas que Thomas está al mando, sabía que el resultado sería increíble y la gente lo va a amar”.

La joven actriz Lagaʻaia fue elegida de entre 32 mil aspirantes al papel; no solo su parecido con el dibujo animado la puso a la cabeza del casting, también su voz y conocimiento de la cultura polinesia.

“Poder formar parte del legado que crearon Auliʻi (Cravalho, voz original de Moana) y Dwayne es una verdadera bendición; además, poder representar a Polinesia, a las islas del Pacífico y, específicamente, a Samoa, de donde es mi padre, es algo con lo que siempre soñé”, dijo la actriz.

La cinta fue filmada en Hawái y participaron más de 200 actores de la región del Pacífico; además de Rena Owen como la abuela Tala, John Tui como su padre, Frankie Adams como su madre Sina y Jemaine Clement, quien nuevamente da voz al cangrejo gigante cantor Tamatoa.

Director y productor destacaron que la producción de Moana estuvo supervisada por un Consejo Cultural, integrado por lingüistas, antropólogos especialistas en danzas y cultura del Pacífico, expertos en tatuajes, entre otros, para respetar todos los usos y tradiciones.