Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_55_446f041627
Escena

Primer vistazo a Dwayne Johnson como Maui en 'Moana'

Disney lanzó el primer vistazo oficial de la versión live-action de Moana, revelando el aspecto completo de Dwayne Johnson como el carismático semidiós Maui

  • 23
  • Marzo
    2026

Disney lanzó el primer vistazo oficial de la versión live-action de Moana, revelando el aspecto completo de Dwayne Johnson como el carismático semidiós Maui.

El avance, publicado en noviembre de 2025, muestra al actor con el icónico look del personaje: cabello largo, complexión imponente y los característicos tatuajes, ahora adaptados al formato de acción real.

Dwayne Johnson retoma así el papel que interpretó originalmente con su voz en la cinta animada de 2016, una de las producciones más exitosas de Disney en la última década.

HEG6uG6aoAAYcJl.jfif

La nueva versión contará con Catherine Laga'aia como la protagonista Moana, marcando su debut cinematográfico, mientras que Auli'i Cravalho, voz original del personaje, participa ahora como productora ejecutiva.

La película está dirigida por Thomas Kail, reconocido por su trabajo en Hamilton, y tiene previsto su estreno en cines el 10 de julio de 2026.

HEG4Lz7awAIEuiT.jfif

El proyecto reúne a un equipo destacado, incluyendo al compositor Lin-Manuel Miranda, quien regresa para la música junto a Mark Mancina y Opetaia Foa’i.

Una historia fiel al clásico

La trama seguirá de cerca la historia original: una joven llamada Moana emprende un viaje épico desde la isla de Motunui para salvar a su pueblo, enfrentando desafíos en el océano y descubriendo su identidad como navegante.

HEG5Ou6XUAA22BZ.jfif

En su travesía, se une a Maui, un semidiós poderoso pero imperfecto, con quien deberá restaurar el equilibrio de la naturaleza.

El adelanto ha generado opiniones encontradas entre los fans: mientras algunos destacan la fidelidad visual del personaje de Maui, otros cuestionan cómo se adaptará la magia del filme animado al formato live-action.

Aun así, la expectativa es alta para esta nueva versión de Moana, que buscará replicar el éxito de la original, la cual recaudó más de 600 millones de dólares a nivel mundial y fue nominada al Óscar.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_03_24_T084246_068_4857ca11dc
Así fue el especial del 20 aniversario de Hannah Montana
AP_26083072943935_9243b0bf46
Miley Cyrus revive 'Hannah Montana' en emotiva premier
escena_la_roca_moana_775ccde829
Critican look de Dwayne Johnson como Maui en 'Moana'
publicidad

Últimas Noticias

alcaldesa_soto_la_marina_4bfc7f284f
Niega alcaldesa de Soto la Marina presunto cobro en playas
EH_DOS_FOTOS_61_6ba618aeca
Avivan rumores de romance Mbappé y Ester Expósito en el Bernabéu
CONGRESO_NL_f685588a80
Inician proceso para aprobar presupuesto 2026
publicidad

Más Vistas

nl_ciclista_shamuko_2_662e8d97a7
Fallece Alberto 'Shamuko' Villarreal, impulsor del ciclismo en NL
EH_UNA_FOTO_2026_03_22_T144329_316_075bdce235
CFE abre puerta a privados con plan eléctrico 2026-2027
Whats_App_Image_2026_03_22_at_9_40_23_AM_9c061358e4
Atropellan a dos ciclistas de la tercera edad en Morones Prieto
publicidad
×