Primer vistazo a Dwayne Johnson como Maui en 'Moana'

Disney lanzó el primer vistazo oficial de la versión live-action de Moana, revelando el aspecto completo de Dwayne Johnson como el carismático semidiós Maui.

El avance, publicado en noviembre de 2025, muestra al actor con el icónico look del personaje: cabello largo, complexión imponente y los característicos tatuajes, ahora adaptados al formato de acción real.

The ocean chose her for a reason 🌊



Experience @Disney’s MOANA only in theaters JULY 10.



~ 🪝 pic.twitter.com/Syz4bgkOBR — Dwayne Johnson (@TheRock) March 23, 2026

Dwayne Johnson retoma así el papel que interpretó originalmente con su voz en la cinta animada de 2016, una de las producciones más exitosas de Disney en la última década.

La nueva versión contará con Catherine Laga'aia como la protagonista Moana, marcando su debut cinematográfico, mientras que Auli'i Cravalho, voz original del personaje, participa ahora como productora ejecutiva.

La película está dirigida por Thomas Kail, reconocido por su trabajo en Hamilton, y tiene previsto su estreno en cines el 10 de julio de 2026.

El proyecto reúne a un equipo destacado, incluyendo al compositor Lin-Manuel Miranda, quien regresa para la música junto a Mark Mancina y Opetaia Foa’i.

Una historia fiel al clásico

La trama seguirá de cerca la historia original: una joven llamada Moana emprende un viaje épico desde la isla de Motunui para salvar a su pueblo, enfrentando desafíos en el océano y descubriendo su identidad como navegante.

En su travesía, se une a Maui, un semidiós poderoso pero imperfecto, con quien deberá restaurar el equilibrio de la naturaleza.

El adelanto ha generado opiniones encontradas entre los fans: mientras algunos destacan la fidelidad visual del personaje de Maui, otros cuestionan cómo se adaptará la magia del filme animado al formato live-action.

Aun así, la expectativa es alta para esta nueva versión de Moana, que buscará replicar el éxito de la original, la cual recaudó más de 600 millones de dólares a nivel mundial y fue nominada al Óscar.

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