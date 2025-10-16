Muere Ace 'Spaceman' Frehley, legendario guitarrista de KISS

El cofundador de la agrupación, Ace Frehley, perdió la vida el día de hoy a los 74 años de edad tras sufrir un derrame cerebral.

De acuerdo con su familia, este ícono de la banda estuvo conectado a soporte vital semanas después de cancelar las fechas de su gira.

El manager de gira de Frehley, John Ostrosky, compartió el 25 de septiembre a través de Facebook que el músico había sufrido una “caída menor” y tendría que cancelar una próxima fecha de gira.

Tan solo 11 días después, su página oficial dio a conocer que la gira sería totalmente cancelada.

"Debido a algunos problemas médicos en curso, Ace ha tomado la difícil decisión de cancelar el resto de sus fechas de 2025".

Esta condición surgió después sufrir una caída en su estudio, misma que le provocó un derrame cerebral.

Participó en los discos más emblemáticos de la banda durante los años 70, incluyendo "KISS" (1974), "Destroyer" (1976), "Love Gun" (1977).

Fue hasta 1982 cuando dejó la agrupación debido a las tensiones internas y problemas personales, incluido el abuso de sustancias.

Es considerado uno de los guitarristas más influyentes del rock, especialmente por su uso del vibrato.

