Muere Glen Hansard, ganador del Oscar, a los 56 años

El músico y actor irlandés, reconocido por la canción Falling Slowly, falleció tras un accidente de motocicleta en Dublín

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El músico, compositor y actor irlandés Glen Hansard, ganador del Premio Oscar por la canción Falling Slowly, murió a los 56 años tras sufrir un accidente de motocicleta en Dublín, informó su equipo de representación.

La noticia conmocionó tanto a la industria musical como al cine, donde Hansard dejó una huella imborrable gracias a su trabajo en la película independiente Once, cuya banda sonora se convirtió en un fenómeno internacional.

De acuerdo con las autoridades irlandesas, el accidente ocurrió durante la madrugada del 29 de julio en Lucan, una localidad ubicada al oeste de Dublín.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar tras recibir el reporte poco antes de las 4:30 horas. Sin embargo, pese a los intentos por salvarle la vida, el artista falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

La policía indicó que no hubo otros vehículos involucrados y que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del percance.

Un mensaje de despedida

El fallecimiento fue confirmado por ATC Management mediante un comunicado en el que expresó el dolor de familiares y colaboradores.

"Con el corazón roto anunciamos el fallecimiento de Glen Hansard en las primeras horas de esta mañana. Seguimos procesando esta enorme pérdida y pedimos respeto por la privacidad de su familia, colegas y amigos", señaló la representación del artista.

Tras conocerse la noticia, músicos, actores y seguidores de distintas partes del mundo compartieron mensajes de condolencias y recordaron el legado artístico del irlandés.

La historia detrás de un músico excepcional

Glen James Hansard nació el 21 de abril de 1970 en Ballymun, Dublín. Desde muy joven comenzó a tocar música en las calles de la capital irlandesa, experiencia que marcó el estilo folk y rock que caracterizó toda su trayectoria.

En 1990 fundó la banda The Frames, con la que se consolidó como una de las figuras más importantes de la escena musical de Irlanda. Un año después debutó como actor en la película The Commitments, dirigida por Alan Parker.

Su mayor reconocimiento internacional llegó en 2007 con la película Once, protagonizada junto a Markéta Irglová. La producción, realizada con un presupuesto modesto, conquistó al público gracias a su historia y a su música.

La canción Falling Slowly, compuesta e interpretada por ambos artistas, obtuvo el Premio Oscar a Mejor Canción Original en 2008 y se convirtió en una de las piezas más emblemáticas del cine contemporáneo.

Una carrera marcada por la música y la solidaridad

Después del éxito de Once, Hansard continuó su carrera como solista y con el proyecto The Swell Season, además de publicar álbumes como Rhythm and Repose, Didn't He Ramble y Between Two Shores.

Más allá de su faceta artística, también fue reconocido por su labor social. Durante años organizó un tradicional concierto benéfico en Dublín durante la Nochebuena para recaudar fondos destinados a personas en situación de calle.

Al momento de su fallecimiento, Glen Hansard estaba casado con la poeta finlandesa Maire Saaritsa, con quien contrajo matrimonio en 2022. La pareja tuvo un hijo, Christy, nacido en 2023.

En diversas entrevistas, el músico aseguró que la paternidad transformó profundamente su vida y que convertirse en padre fue una de las experiencias más importantes de su historia personal.