Muere Lance Reddick, actor en saga de 'John Wick'

El artista murió a los 60 años de edad debido a 'causas naturales' informó su publicista Mia Hansen en un comunicado.

Lance Reddick, un actor de carácter que se especializaba en personajes intensos, fríos, siniestros y con autoridad en cine y televisión, incluyendo su participación en “The Wire”, “Fringe” y la franquicia de “John Wick”, ha muerto, tenía 60 años.

Reddick falleció “repentinamente” el viernes por la mañana, dijo su publicista Mia Hansen en un comunicado en el que atribuyó su muerte a causas naturales. El deceso de Reddick fue reportado primero por el sitio de celebridades TMZ.com.

Las redes sociales se llenaron de homenajes después de que se diera a conocer la noticia, el cineasta James Gunn calificó a Reddick como “un tipo increíblemente agradable, un actor increíblemente talentoso” en un tuit. Wendell Pierce, compañero de reparto de Reddick en “The Wire” le rindió homenaje en Twitter, “hombre de gran fortaleza y gracia”, escribió.“Tan talentoso como músico como lo era como actor. El epítome de la clase”.

Reddick era a menudo vestido de traje o un uniforme impecable durante su carrera, en la que interpretó a hombres distinguidos, altos, taciturnos y elegantes. Era famoso por su papel como el teniente Cedric Daniels en la exitosa serie de HBO “The Wire”, donde su personaje estaba atrapado en los manejos políticos de departamento de policía de Baltimore.

“Soy un artista de corazón. Siento que soy muy bueno en lo que hago. Cuando fui a la escuela de teatro, sabía que tenía al menos el mismo talento que los demás estudiantes, pero como era negro y no era guapo, sabía que tendría que trabajar duro para ser lo mejor posible y ser notado”, dijo a Los Angeles Times en 2009.

Reddick también protagonizó la serie de Fox “Fringe” como el agente especial Phillip Broyles, el elegantemente vestido Matthew Abaddon en “Lost” e interpretó al polifacético conserje Charon del Hotel Continental en las películas de “John Wick”, incluida la cuarta de la serie que será estrenada a finales de este mes.

Obtuvo una nominación a un premio SAG en el 2021 como parte del elenco de la película de Regina King “One Night in Miami” (“Una noche en Miami...”). Reddick desempeñó papeles recurrentes en “Intelligence” y “American Horror Story” y estuvo en el programa “Bosch” durante sus siete años.

Sus próximos proyectos incluyen la nueva versión de 20th Century de “White Men Can’t Jump” (“Los blancos no la saben meter”) y “Shirley”, la película biográfica de Netflix sobre la excongresista Shirley Chisholm. También estaba programado para aparecer en la película derivada de “John Wick”, “Ballerina”, así como en “The Caine Mutiny Court-Martial”.

Reddick, quien nació y creció en Baltimore, se graduó de la escuela de teatro de la Universidad de Yale y disfrutó de cierto éxito tras graduarse al conseguir papeles como invitado o recurrentes en “CSI: Miami” y “Law & Orden: Special Victims Unit”. También apareció en varias películas, incluyendo “I Dreamed of Africa” (“Soñé con África”), “The Siege” (“Estado de sitio”) y “Great Expectations” (“Grandes esperanzas”).

Fue en la cuarta temporada de “Oz”, en la que interpreta a un oficial encubierto enviado que termina preso y se vuelve adicto, que Reddick tuvo un papel revelación.

“Nunca me interesó la televisión. Siempre lo vi como un medio para un fin. Como tantos actores, solo me interesaba hacer teatro y cine. Pero ‘Oz’ cambió la televisión. Fue el comienzo del reinado de HBO en cuanto a material artístico, vanguardista y de calidad. Cosas que se remontan al gran cine de los años 60 y 70”, dijo a The Associated Press en 2011.

“Cuando surgió la oportunidad de ‘Oz’, salté. Y cuando leí el piloto de ‘The Wire’, como un tipo que nunca quiso estar en televisión, me di cuenta de que tenía que estar en este programa”.

Reddick estudió en la prestigiosa Escuela de Música Eastman, donde aprendió composición clásica y tocaba el piano. Su primer álbum, el jazzístico “Contemplations and Remembrances”, salió a la luz en 2011.

Reddick tenía un papel recurrente como Jeffrey Tetazoo, director de la Agencia Central de Inteligencia, en “Intelligence” de CBS. En “American Horror Story: Coven” interpretó a Papa Legba, el intermediario entre la humanidad y el mundo de los espíritus.

A Reddick le sobreviven su esposa, Stephanie Reddick, y sus hijos Yvonne Nicole Reddick y Christopher Reddick.

Con información de AP.