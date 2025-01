Muere Oliviero Toscani, polémico fotógrafo de Benetton

Oliviero Toscani, el fotógrafo detrás de las provocativas campañas publicitarias de Benetton en la década de 1990 y que más tarde rompió con la marca italiana de prendas de punto en medio de polémicas, falleció este lunes. Tenía 82 años.

Toscani reveló el año pasado que padecía una rara enfermedad y no sabía cuánto tiempo le quedaba de vida.

“Con inmenso dolor anunciamos que nuestro querido Oliviero ha emprendido su próximo viaje”, informaron su esposa Kirsti y sus tres hijos en un comunicado este lunes.

Toscani sufría de amiloidosis, una enfermedad caracterizada por la acumulación de depósitos anormales de proteínas en el cuerpo. En agosto del año pasado dijo al diario italiano Corriere della Sera que había perdido 40 kilos en un año, añadiendo: “No sé cuánto tiempo me queda de vida, pero de todas formas no me interesa vivir así”.

Toscani señaló que le gustaría ser recordado “no por una sola foto, sino por todo mi trabajo, por el compromiso”.

Toscani fue la fuerza creativa detrás de las impactantes campañas publicitarias de la década de 1990 que presentaban imágenes como el papa besando en los labios a un imán, lo que enfureció al Vaticano.

Otras promociones de United Colors of Benetton mostraban a un sacerdote abrazando a una monja, un bebé recién nacido con su cordón umbilical y una mujer negra amamantando a un bebé blanco, parte de la defensa de la marca por la diversidad, la tolerancia religiosa y los mensajes ambientales.

Su relación de décadas con Benetton se rompió después que Toscani indignara a los familiares de las víctimas del mortal colapso del puente de Génova en 2018, diciendo en la televisión RAI: ”¿A quién le importa un colapso de puente?” Respondía a una polémica pública sobre una fotografía de los miembros fundadores de un movimiento de protesta política junto a integrantes clave de la familia Benetton, que controlaba la compañía que daba mantenimiento al puente.

Toscani se disculpó en una entrevista con La Repubblica, diciendo: “Lo siento. Más aún: me avergüenza pedir disculpas. Estoy humanamente destruido y profundamente dolido”.

Pero el daño estaba hecho, y Benetton cortó completamente los lazos con él.

