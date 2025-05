Piden saltillenses mejoras en el transporte público

Usuarios del transporte público de Saltillo, Coahuila, denunciaron que las unidades actuales no solo operan con retrasos frecuentes, sino que además representan un riesgo para la seguridad de los pasajeros, al registrar incidentes como incendios por fallas mecánicas y falta de mantenimiento.

Esto ocurre, mientras el alcalde, Javier Díaz González, anunció la implementación de un nuevo sistema de transporte troncal gratuito, que arrancaría en octubre.

Sin embargo, para muchos saltillenses esta iniciativa no es motivo de esperanza, sino de preocupación.

Argumentan que se trata de una estrategia más para endeudar al municipio sin resolver los problemas reales del servicio actual.

En Coahuila, los municipios operan el sistema de transporte público y del agua.

“No necesitamos más promesas ni proyectos nuevos que no duran ni tres meses, queremos que arreglen los camiones que ya tenemos, que no nos dejen esperando media hora bajo el sol y que no nos arriesguen la vida con unidades que se prenden en llamas”, expresó una usuaria del transporte público.

Los ciudadanos, dijeron, no se ha olvidado el fracaso de los programas Saltibús y Circuito Capital, que comenzaron con grandes expectativas y terminaron en el abandono total.

En ambos casos, las unidades dejaron de circular al poco tiempo de haber iniciado operaciones, y el dinero invertido se perdió en el olvido.

Con este nuevo proyecto, la historia parece repetirse, Saltillo exige un gobierno que escuche, que priorice la calidad y seguridad en el transporte que ya existe, y que deje de apostar por iniciativas llamativas pero insostenibles.

“La paciencia de los ciudadanos se agota, y la credibilidad de la administración municipal está en juego”, dio

