Muere Quincy Jones, productor de Michael Jackson y Frank Sinatra

Quincy Jones, el titán musical polifacético cuyo vasto legado abarcó desde producir el histórico álbum “Thriller” de Michael Jackson hasta escribir bandas sonoras premiadas para cine y televisión y colaborar con Frank Sinatra, Ray Charles y cientos de otros artistas, ha fallecido a los 91 años.

Jones falleció el domingo por la noche en su casa en la zona de Bel Air de Los Ángeles rodeado por su familia, indicó el publicista de Jones, Arnold Robinson. Jones iba a recibir un Premio de la Academia honorario a finales de este mes.

La familia de Jones anunció su muerte a través de un emotivo comunicado, recordando su vida llena de logros y su impacto indiscutible en la industria musical.

Jones fue un polímata que abarcó diversos géneros, desde jazz y soul hasta pop y funk. Su colaboración con Michael Jackson en álbumes emblemáticos como "Off the Wall", "Thriller" y "Bad" redefinió el concepto de la música pop y lo catapultó al estrellato.

A lo largo de su carrera, que se extendió por siete décadas, su talento se manifestó en múltiples roles: fue trompetista, compositor, arreglista y director de orquesta, dejando una huella imborrable en el mundo de la música.

Nacido en Chicago en 1933, Jones creció en un entorno difícil que moldeó su pasión por la música. Desde joven, demostró un talento excepcional, tocando en bandas de jazz y desarrollando un estilo único que fusionaba influencias diversas. Estudió con la renombrada Nadia Boulanger, y su versatilidad le permitió trabajar con leyendas como Frank Sinatra, Aretha Franklin y Ray Charles.

A pesar de su inmenso éxito, Jones nunca dejó de innovar. Era conocido por su meticuloso proceso de selección de canciones y su habilidad para crear arreglos complejos que desafiaban las normas.

Trabajó con gigantes del jazz (Dizzy Gillespie, Count Basie, Duke Ellington), raperos (Snoop Dogg, LL Cool J), estrellas de la balada (Sinatra, Tony Bennett), cantantes pop (Lesley Gore) y estrellas de rhythm and blues (Chaka Khan, la rapera y cantante Queen Latifah). Sólo en “We are the World”, los intérpretes incluyeron a Michael Jackson, Bob Dylan, Billy Joel, Stevie Wonder y Bruce Springsteen.

Asimismo, coescribió éxitos para Jackson, “P.Y.T (Pretty Young Thing”, y Donna Summer, “Love Is in Control (Finger on the Trigger), y sus canciones fueron utilizadas como base por Tupac Shakur, Kanye West y otros raperos. Incluso compuso la canción tema para la comedia “Sanford and Son”.

Con 28 premios Grammy y una carrera llena de hitos, su legado perdurará en cada nota que creó.

