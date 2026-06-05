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Escena

Noah Schnapp reacciona al encontrarse con Bad Bunny en Madrid

Los conciertos del cantante en la capital española han estado acompañados de invitados especiales, celebridades y varios momentos virales.

  • 05
  • Junio
    2026

Los conciertos de Bad Bunny en Madrid continúan generando momentos que rápidamente se vuelven virales en redes sociales. En esta ocasión, quien llamó la atención de los asistentes fue Noah Schnapp, actor reconocido por interpretar a Will Byers en la serie Stranger Things.

El artista estadounidense apareció como invitado en 'La Casita', una exclusiva zona instalada dentro del escenario que forma parte de la producción de la gira del cantante puertorriqueño. Su presencia no pasó desapercibida y varios asistentes captaron en video su reacción durante uno de los momentos más comentados del espectáculo.

La reacción de Noah Schnapp se vuelve viral

En las imágenes compartidas en redes sociales se observa a Schnapp disfrutando del concierto junto a un grupo de amigos. Mientras cantaba y bailaba las canciones del espectáculo, el actor vivió un momento inesperado cuando Bad Bunny pasó muy cerca de él para continuar con su presentación.

La reacción fue inmediata. Noah sonrió, se llevó las manos al rostro y mostró una expresión de sorpresa que rápidamente llamó la atención de los fanáticos. El gesto fue interpretado por muchos usuarios como la emoción de un admirador al encontrarse frente a frente con uno de los artistas más populares del momento.

Bad Bunny sigue acumulando momentos virales

Los conciertos del cantante en la capital española han estado acompañados de invitados especiales, celebridades y numerosas escenas que han generado conversación en plataformas digitales.

La aparición de Noah Schnapp se sumó a la lista de momentos destacados de la gira y dejó una imagen que rápidamente se difundió entre seguidores tanto del actor como de Bad Bunny, quienes celebraron la espontánea reacción del protagonista de Stranger Things.


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