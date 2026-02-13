Bad Bunny intentó pagar seguro para Correa en Clásico Mundial

El intento del cantante Bad Bunny por facilitar la participación del beisbolista Carlos Correa en el Clásico Mundial de Béisbol generó reacciones dentro y fuera del ámbito deportivo.

El jugador explicó que el artista puertorriqueño buscó alternativas para que pudiera representar a Puerto Rico como anfitrión de una de las sedes del torneo internacional.

Bad Bunny intentó ayudar a Carlos Correa a jugar el Clásico Mundial

Correa, actual jugador de cuadro de los Astros de Houston, reveló que el cantante se ofreció a pagar una póliza de seguro para que pudiera integrar el roster del equipo boricua. La posibilidad surgió luego de que el pelotero fuera apartado del torneo debido a la cobertura médica necesaria para autorizar su participación.

“Significa mucho que esté tan involucrado. Trató de hacer todo lo posible. Yo quería jugar y asegurarme de que iba a salir ahí a jugar por el equipo de Puerto Rico en Puerto Rico”.

El beisbolista destacó que el gesto reflejaba el interés del artista por el deporte y el impacto que tiene el torneo en la afición local. Además, agradeció la intención y la determinación mostrada durante el proceso para buscar soluciones.

Las razones médicas que impidieron la participación del pelotero

El contrato vigente de Correa asciende a 200 millones de dólares y se extiende hasta 2028. La situación médica del jugador influyó en la decisión de no participar, ya que en 2014 fue sometido a una cirugía para reparar una fractura de tibia derecha.

Durante la temporada baja 2022-23, los Gigantes de San Francisco y los Mets de Nueva York rechazaron aprobar sus exámenes médicos en negociaciones contractuales, lo que reforzó las medidas de precaución relacionadas con su salud y rendimiento deportivo.

Estas condiciones llevaron a que la aseguradora propuesta por el cantante fuera revisada por distintas instancias vinculadas con el jugador y la organización deportiva.

Por qué la póliza propuesta no fue aprobada

Correa explicó que la aseguradora sugerida no recibió la aprobación de Grandes Ligas, de los Astros de Houston ni de su agente, Scott Boras. Según relató, los especialistas coincidieron en que aceptar esa alternativa implicaba riesgos.

“No podía firmar algo así, poniendo mi vida en manos de eso, cuando tres personas en las que confío me están diciendo que no lo haga”.

El jugador señaló que la decisión final fue tomada considerando recomendaciones médicas y contractuales, priorizando su carrera profesional y estabilidad física.

Puerto Rico como sede del Clásico Mundial de Béisbol

La participación de la selección puertorriqueña en el torneo tiene relevancia para la isla, ya que será anfitriona de uno de los grupos de la primera ronda del certamen. La expectativa deportiva y el respaldo de figuras públicas han incrementado el interés del público en el evento.

Antecedentes de Rimas Sports y la Asociación de Jugadores

La firma deportiva vinculada al cantante, Rimas Sports, sostuvo un conflicto legal con la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas. El sindicato sancionó a la agencia por incumplimientos en su reglamento para representantes deportivos.

La organización retiró la certificación de agente a William Arroyo y negó la acreditación a los ejecutivos Noah Assad y Jonathan Miranda. Las sanciones incluyeron un préstamo sin intereses de 200,000 dólares y un obsequio de 19,500 dólares, además de una multa de 400,000 dólares.

La árbitra Ruth M. Moscovitch confirmó las suspensiones de cinco años para Assad y Miranda, mientras redujo la sanción de Arroyo a tres años.

