Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_05_T210433_460_3a2955579c
Escena

Nombran calle de Nueva York en honor al músico Ralph Mercado

De padre dominicano y madre puertorriqueña, Mercado llevaba la música en su sangre por lo que desde temprano supo que ese sería su camino

  • 05
  • Octubre
    2025

Una calle de la ciudad de Nueva York fue nombrada este domingo en honor al fallecido productor y promotor de música Ralph Mercado (1941-2009), quien abrió camino a importantes figuras de la música latina en Estados Unidos en sus cinco décadas de trabajo.

El concejal de Nueva York Lincoln Restler encabezó la ceremonia de renombrar la Pacific Street con el nombre de Ralph Mercado Way en Brooklyn, lugar de nacimiento del productor y promotor.

De padre dominicano y madre puertorriqueña, Mercado llevaba la música en su sangre, por lo que desde temprano supo que ese sería su camino.

El promotor reconoció en varias entrevistas que, al carecer de talento para cantar, encontró en la promoción y la producción discográfica una carrera que le permitiría impulsar lo mejor de la música latina.

Mercado comenzó organizando bailes comunitarios en un sótano cerca de la calle que hoy lleva su nombre, fue uno de los primeros promotores de bandas de Jazz latino en Nueva York.

El productor musical fundó RMM Records & Video, un imperio que abarcó el sello discográfico, una editorial, producción de videos y conciertos internacionales que llevaron la salsa, el merengue, el reguetón, el pop y el jazz latino a los lugares más prestigiosos del mundo, entre ellos los icónicos escenarios neoyorquinos Madison Square Garden, Carnegie Hall y Radio City Music Hall.

Ralph Mercado también es el responsable de sacar adelante el afamado club ‘Three in One’, donde unió por primera vez a leyendas como Eddie Palmieri y James Brown.

A través de ‘Ralph Mercado Presents’, produjo el New York Salsa Festival durante 32 años consecutivos y llevó a los Fania All Stars a una fama global sin precedentes.

Restler destacó hoy el aporte del hispano para dar a conocer la música y la cultura latina en Nueva York y en Estados Unidos e impulsar las carreras de grandes leyendas como Tito Puente, Celia Cruz, Ray Barretto, Marc Anthony, La India, entre muchos otros, y su huella quedó plasmada en cientos de éxitos internacionales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

1af2e5ed_69ad_47b3_bff6_5977a683d7bc_e5b1463e76
Mesa de trabajo de reforma electoral causan discusión en Congreso
EH_UNA_FOTO_2025_10_06_T165455_345_431d2e0828
Diputados aseguran que no llegó veto para reforma electoral
EH_UNA_FOTO_2025_10_06_T152609_124_2ac8de3633
Designan a Apperti presidente de Participación Ciudadana de FGJET
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_06_at_9_31_38_PM_3c6706e9f2
Iluminan de verde palacio municipal como muestra de inclusión
escena_zelda_williams_e36024b052
Zelda Williams pide que no le manden videos de su papá con IA
431980d6420559528d38b92be84297cdc6c00151w_c4be99ef58
Hallan muerto al sacerdote que había desaparecido en Guerrero
publicidad

Más Vistas

mexico_chile_sub_20_e29421f264
Cambia de horario México vs Chile en el Mundial Sub-20
EH_DOS_FOTOS_86_7958cb6de6
Agreden a inspectores tras atender reporte por ruido en Escobedo
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T211147_550_13d0ba51e9
Tigres perdona al Cruz Azul... y empatan 1-1 en El Volcán
publicidad
×