Nombran calle de Nueva York en honor al músico Ralph Mercado

Una calle de la ciudad de Nueva York fue nombrada este domingo en honor al fallecido productor y promotor de música Ralph Mercado (1941-2009), quien abrió camino a importantes figuras de la música latina en Estados Unidos en sus cinco décadas de trabajo.

El concejal de Nueva York Lincoln Restler encabezó la ceremonia de renombrar la Pacific Street con el nombre de Ralph Mercado Way en Brooklyn, lugar de nacimiento del productor y promotor.

De padre dominicano y madre puertorriqueña, Mercado llevaba la música en su sangre, por lo que desde temprano supo que ese sería su camino.

El promotor reconoció en varias entrevistas que, al carecer de talento para cantar, encontró en la promoción y la producción discográfica una carrera que le permitiría impulsar lo mejor de la música latina.

Mercado comenzó organizando bailes comunitarios en un sótano cerca de la calle que hoy lleva su nombre, fue uno de los primeros promotores de bandas de Jazz latino en Nueva York.

El productor musical fundó RMM Records & Video, un imperio que abarcó el sello discográfico, una editorial, producción de videos y conciertos internacionales que llevaron la salsa, el merengue, el reguetón, el pop y el jazz latino a los lugares más prestigiosos del mundo, entre ellos los icónicos escenarios neoyorquinos Madison Square Garden, Carnegie Hall y Radio City Music Hall.

Ralph Mercado también es el responsable de sacar adelante el afamado club ‘Three in One’, donde unió por primera vez a leyendas como Eddie Palmieri y James Brown.

A través de ‘Ralph Mercado Presents’, produjo el New York Salsa Festival durante 32 años consecutivos y llevó a los Fania All Stars a una fama global sin precedentes.

Restler destacó hoy el aporte del hispano para dar a conocer la música y la cultura latina en Nueva York y en Estados Unidos e impulsar las carreras de grandes leyendas como Tito Puente, Celia Cruz, Ray Barretto, Marc Anthony, La India, entre muchos otros, y su huella quedó plasmada en cientos de éxitos internacionales.

Comentarios