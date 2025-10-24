Cerrar X
Escena

Nombran a Rod Stewart ciudadano honorario de Buenos Aires

El reconocimiento destacó a Roderick David Stewart por su “trayectoria artística y su enorme contribución a la música y la cultura global”

  • 24
  • Octubre
    2025

El músico y compositor británico Rod Stewart fue declarado este viernes huésped de honor de la Ciudad de Buenos Aires, en una ceremonia realizada en la Legislatura porteña, a la que asistió en medio de su visita a la capital del país, donde ofreció tres conciertos con entradas agotadas, en el marco de su gira de despedida ‘One Last Time’ (‘Una última vez’)”.

El reconocimiento destacó a Roderick David Stewart por su “trayectoria artística y su enorme contribución a la música y la cultura global”. El artista recibió un diploma oficial y una camiseta de la selección argentina con su nombre y el número 10, por su conocida afición por el fútbol.

“Nunca antes recibí una distinción de este tipo en ninguna de las ciudades que estuve en toda mi vida. Es un gran honor. Hoy es el último de los tres conciertos agotados y créanme que no digo esto seguido, pero es el mejor público que hemos tenido", agradeció el artista.

Stewart, además, dijo: "Me siento como en casa y es un placer estar en el país que le dio al mundo dos de los mejores jugadores de fútbol: Messi y Maradona”.

En primera fila, lo aplaudió su esposa, la modelo y fotógrafa británica Penny Lancaster, varios legisladores y funcionarios de la ciudad.

Rod Stewart

Nacido en Londres en 1945, Stewart es una de las voces más reconocidas del rock británico. A lo largo de su carrera -como solista y como integrante de The Jeff Beck Group y Faces- ha vendido más de 250 millones de discos y grabado clásicos como 'Maggie May', 'Da Ya Think I’m Sexy?', 'Tonight’s the Night' y 'Have I Told You Lately'.

El músico ha sido galardonado con un Premio Grammy, un Brit Award y fue incluido dos veces en el Salón de la Fama del Rock and Roll: como solista (1994) y como miembro de Faces (2012).

Rod Stewart mantiene una larga relación con la Argentina, que comenzó hace casi cinco décadas y está marcada por recitales multitudinarios y una conexión especial con el público local.

Su primera visita fue en 1978, cuando estuvo en Buenos Aires para alentar a Escocia -país de sus antepasados- en el Mundial de Fútbol. Años más tarde, en 1989, ofreció un histórico concierto en River Plate ante más de 70.000 personas.

Desde entonces, el artista ha regresado en múltiples ocasiones, llenando estadios en 2011, 2014 y 2018. En 2023 volvió con nuevos shows y aprovechó para recorrer las Cataratas del Iguazú y pasear por la Ciudad de Buenos Aires. 


Comentarios

