01_SELENA_Amor_Prohibido_Selena_Q_Productions_Edit_2024_billboard_1548_a324d3ed43
Nuevo documental revela faceta desconocida de Selena Quintanilla

'Selena y Los Dinos' presenta material inédito sobre la vida y carrera de la Reina del Tex-Mex, incluyendo grabaciones familiares y presentaciones únicas

  • 22
  • Octubre
    2025

Un nuevo documental de Selena, que llevará por nombre "Selena y Los Dinos", llegará a Netflix el 17 de noviembre y presentará material inédito sobre la carrera de la "Reina del Tex-Mex" y su vida personal.

La película, que ganó el Premio Especial del Jurado en Sundance, revela videos familiares personales y presentaciones increíbles de la cantante icónica.

En Corpus Christi, la directora Isabel Castro pasó dos años revisando material archivado en Q-Productions. Estos momentos privados habían permanecido ocultos a los fans hasta ahora.

"Quería dejar algo más personal que lo que la película de Selena o la serie de Netflix pudieron ofrecer", dijo Suzette Quintanilla a AOL.

La película sigue su ascenso desde pequeños lugares en Texas hasta conciertos en arenas llenas. Videos caseros muestran sus primeras presentaciones en el restaurante Tex-Mex de su familia en Lake Jackson.

Mientras Abraham Quintanilla cuenta la mayoría de la historia, su madre Marcella habla por primera vez en treinta años sobre su talentosa hija.

Los momentos reales brillan: se ríe con su hermana sobre decisiones de moda, practica su español, y se mantiene firme en reuniones de la industria musical. En una escena impactante, declara: "Tienes que ser... Hay muchos hombres en este negocio, y si no puedes hablar por ti misma, te pasan por encima".

Diez visitas a Q-Productions revelaron muchísimo material. Castro eligió videos sin editar en lugar de entrevistas típicas para contar esta historia.

La película cubre la historia de amor con Chris Pérez. Su boda secreta causó tensión familiar antes de llevar finalmente a la aceptación.

En lugar de enfocarse en la tragedia, este retrato celebra su vida y lazos familiares cercanos. Los críticos la adoraron, dándole un sólido 91% en Rotten Tomatoes.


