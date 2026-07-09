Un nuevo informe revela que una de cada cinco personas desarrollará la enfermedad durante su vida y que las muertes podrían aumentar hasta 35 millones

Inicio / Internacional / Alerta OMS que cáncer cobrará 35 millones de vidas en 2050

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una advertencia sobre el avance del cáncer a nivel global al señalar que más del 90% de la población mundial se verá afectada por esta enfermedad, ya sea de manera directa o a través de algún familiar cercano.

El organismo internacional informó que las proyecciones actuales indican que una de cada cinco personas desarrollará algún tipo de cáncer a lo largo de su vida, una tendencia que seguirá aumentando en las próximas décadas pese a los avances médicos y científicos.

La OMS y el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) presentaron un informe que calificaron como la evaluación más amplia realizada hasta ahora sobre la prevención y el control del cáncer en el mundo.

Andre Ilbawi, responsable del área de cáncer de la OMS, explicó que el estudio ofrece un panorama detallado de la situación global y confirma que cada vez más personas enfermarán y morirán por esta causa.

Actualmente, el cáncer provoca alrededor de 26 mil muertes diarias en el mundo. Cada año se registran 20.6 millones de nuevos casos y cerca de 10 millones de fallecimientos, cifras que lo mantienen como la segunda causa de muerte a nivel mundial, únicamente por detrás de las enfermedades cardiovasculares.

Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es la brecha existente entre países ricos y de bajos ingresos.

Isabelle Soerjomataram, subdirectora de la Unidad de Vigilancia del Cáncer del CIIC, señaló que las probabilidades de sobrevivir a la enfermedad dependen en gran medida del lugar donde vive una persona y de su situación económica.

Como ejemplo, destacó que más del 85% de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama en países de altos ingresos sobreviven al menos cinco años después del diagnóstico. En contraste, esa cifra cae por debajo del 30 por ciento en numerosos países con menores recursos.

Además, la disponibilidad de los 20 medicamentos oncológicos considerados prioritarios oscila entre el 68 y 94% en naciones desarrolladas, mientras que en países de ingresos bajos y medios apenas alcanza entre el 9 y el 54%.

El impacto económico y emocional

Por primera vez, la OMS incluyó una encuesta realizada directamente a pacientes con cáncer.

Los resultados muestran que al menos el 45% enfrenta dificultades económicas derivadas de la enfermedad, mientras que más de la mitad reporta problemas de salud mental asociados al diagnóstico y tratamiento.

Dicha situación también afecta a familiares y cuidadores. La mayoría aseguró enfrentar una carga significativa debido a los cuidados no remunerados, el desgaste emocional y el aislamiento social que genera la enfermedad.

Los tipos de cáncer más frecuentes

El cáncer de pulmón continúa siendo la principal causa de muerte por esta enfermedad en todo el mundo.

Entre los hombres, los cánceres más comunes son los de pulmón, próstata y colon. En las mujeres predominan los de mama, pulmón y colon.

La OMS destacó que los cánceres relacionados con infecciones han comenzado a disminuir gracias al aumento de la vacunación, el acceso al agua potable, mejores condiciones sanitarias y mayores medidas de prevención.

A pesar de los avances en salud pública, el organismo advirtió que no se están salvando vidas al ritmo necesario.

El informe señala que casi cuatro de cada diez casos de cáncer están vinculados con factores de riesgo prevenibles. Entre los principales se encuentran el virus del papiloma humano (VPH), las hepatitis B y C, la bacteria Helicobacter pylori, además del consumo de tabaco y alcohol, el sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo.

Las estimaciones de la OMS apuntan a que las muertes por cáncer podrían alcanzar los 35 millones al año en 2050, una cifra muy superior a la registrada actualmente.

Ante este panorama, el organismo pidió a los gobiernos convertir la prevención del cáncer en una prioridad de salud pública, fortalecer los programas de vacunación, reforzar las políticas de control del tabaco e incrementar la inversión en diagnóstico y tratamiento.