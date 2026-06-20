La cantante aseguró que algunos asistentes usan pañales para no perder la primera fila en sus conciertos y confesó haberlo notado desde el escenario

Inicio / Escena / Olivia Rodrigo revela insólita práctica de sus fans

La cantante Olivia Rodrigo aseguró que algunos de sus seguidores recurren al uso de pañales para no abandonar la primera fila durante sus conciertos, una práctica que, afirmó, incluso ha llegado a percibir desde el escenario.

Durante una entrevista, la artista explicó que ha notado un olor característico proveniente de algunos asistentes que permanecen durante horas junto a la barrera para conservar su lugar privilegiado frente al escenario.

"Ha sido una experiencia como intérprete que he olido", comentó, al señalar que esta situación ha ocurrido tanto en sus propios conciertos como en festivales.

Confirma una práctica entre algunos asistentes

Las declaraciones surgieron mientras promocionaba You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, su tercer álbum de estudio. En la conversación, Rodrigo confirmó que esta práctica existe y que ella misma la ha comprobado durante sus presentaciones.

"También pasa con la caída de la bola de Año Nuevo en Nueva York. Todo el mundo usa pañales porque se queda sentado ahí todo el día. Pienso en eso bastante seguido. Es algo real", afirmó.

La entrevista recordó además un momento ocurrido en 2025 durante el festival BST Hyde Park de Londres, cuando la cantante leyó un cartel sostenido por varias asistentes.

"¿Usar pañales para estar en primera fila? ¿Es verdad? ¿Ustedes usaron pañales? ¿Llevan un pañal para estar en la primera fila?", preguntó sorprendida.

Tras recibir la confirmación del público, respondió: "Guau. Guau, eso es realmente increíble. Los quiero. Gracias por hacer eso".

Habla sobre su salud

Durante la misma entrevista, Rodrigo también compartió algunos aspectos personales. Al ser cuestionada sobre el significado de la canción What's Wrong with Me, respondió con humor.

"Hay bastantes cosas que están mal conmigo", dijo entre risas, antes de revelar que tiene una pérdida parcial de audición.

"Lo primero que se me viene a la mente es que soy aproximadamente un 60 % sorda del oído izquierdo. Así que, si te sentaras de este lado e intentaras contarme un secreto, no podría entender lo que dices".

La cantante añadió que cualquier persona que quiera contarle un secreto debe hacerlo por el oído derecho para que pueda escucharlo con claridad.

También tiene una cuenta falsa en redes sociales

Rodrigo confesó además que posee una cuenta secundaria en redes sociales que utiliza únicamente para navegar de forma anónima.

"No publico nada en ella, pero si alguna vez quiero espiar a alguien, uso mi pequeña cuenta falsa", comentó.

Según explicó, el algoritmo suele mostrarle videos de jabón siendo cortado y contenidos creados con inteligencia artificial protagonizados por mascotas.