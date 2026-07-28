Jennifer Aniston y Peter Dinklage lideran filme de Olivia Wilde

Universal confirmó a Jennifer Aniston y Peter Dinklage como protagonistas de Naughty, la nueva comedia navideña dirigida por Olivia Wilde

Universal Pictures anunció el desarrollo de Naughty, una nueva comedia navideña dirigida por Olivia Wilde que contará con Jennifer Aniston y Peter Dinklage como protagonistas. El estudio también confirmó que la película llegará a los cines el 5 de noviembre de 2027.

La cinta seguirá a Mallory, personaje interpretado por Jennifer Aniston, una madre soltera que enfrenta una complicada batalla legal por la custodia de su hijo.

Convencida de que su única oportunidad para vencer a su exesposo en los tribunales es conseguir un testigo poco convencional, emprenderá la búsqueda de Santa Claus, interpretado por Peter Dinklage, para convencerlo de declarar durante el juicio de divorcio.

La premisa mezcla el humor con el espíritu navideño y promete ofrecer una versión poco convencional de las tradicionales historias ambientadas en el Polo Norte.

Olivia Wilde vuelve a la comedia

El proyecto será dirigido por Olivia Wilde, quien recientemente recibió elogios por The Invite, una de las comedias mejor valoradas del año. El guion fue escrito por Jimmy Warden a partir de una idea original que Universal adquirió en 2023.

Según diversos reportes, Wilde siempre imaginó a Jennifer Aniston y Peter Dinklage en los papeles principales, por lo que el estudio aceleró las negociaciones tras el éxito comercial y crítico de su película más reciente.

La producción estará a cargo de LuckyChap, la compañía encabezada por Margot Robbie, Tom Ackerley, Josey McNamara y Milan Popelka, junto con la propia Wilde y Jimmy Warden.

Dos figuras consolidadas

Jennifer Aniston regresa a la comedia después de combinar proyectos cinematográficos con su trabajo en la serie The Morning Show, cuya quinta y última temporada marcará el cierre de una de las producciones más exitosas de Apple TV+.

Por su parte, Peter Dinklage continúa ampliando su trayectoria tras sus reconocidos trabajos en cine y televisión. Recientemente participó en Wicked, además de integrarse al elenco de la próxima temporada de Alien: Earth.

Universal apostará por estrenar Naughty el 5 de noviembre de 2027, con la intención de posicionarla como una de las principales propuestas cinematográficas de la temporada navideña.

El proyecto representa una nueva colaboración entre el estudio y Olivia Wilde, quien buscará repetir el éxito obtenido con The Invite y consolidarse como una de las directoras más destacadas dentro del género de la comedia.