Oregón retira recurso contra fusión de Paramount y Warner Bros.

La Fiscalía de Oregón retiró la solicitud para retrasar el cierre de la fusión entre Paramount y Warner Bros., según un documento judicial

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La Fiscalía General de Oregón retiró la solicitud con la que buscaba retrasar el cierre de la fusión entre Paramount y Warner Bros., de acuerdo con un documento presentado ante el Tribunal de Circuito del Condado de Multnomah, en Portland.

La operación, valuada en 111 mil millones de dólares, podría concretarse el próximo 22 de julio, mientras continúan las revisiones de autoridades estatales sobre posibles violaciones a las leyes de competencia.

Mantenían investigación antimonopolio

El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, había solicitado una extensión de 60 días para la fecha límite de la fusión, argumentando que su oficina requería más tiempo para analizar la transacción debido a que Paramount Skydance no había respondido a solicitudes de información.

Entre los documentos requeridos se encontraban datos relacionados con las gestiones de la empresa ante la Casa Blanca y el Departamento de Justicia, así como información sobre el proceso conocido como "Proyecto Warrior", nombre clave utilizado para los esfuerzos de aprobación regulatoria del acuerdo.

El tribunal había programado una audiencia para revisar la solicitud el lunes, pero tras el retiro de la moción el asunto perdió relevancia.

Paramount había señalado que las solicitudes de información de Oregón no estaban relacionadas con los temas antimonopolio que el estado investigaba.

Paramount celebra la decisión

Un portavoz de Paramount afirmó que la compañía se congratula por el retiro de la petición y consideró que evita un intento de retrasar una fusión que calificó como legal y favorable para la competencia.

Jenny Hansson, portavoz de la Fiscalía General de Oregón, explicó que la dependencia analiza cuáles serán sus siguientes acciones y acusó a Paramount de no cumplir con los requerimientos de investigación.

Continúan revisiones internacionales

Además de las investigaciones en Estados Unidos, Paramount busca obtener autorizaciones regulatorias en la Comisión Europea y Reino Unido. Hasta ahora, la operación ha recibido aprobación de autoridades de Australia, Canadá y China.

La compañía aseguró que organismos antimonopolio de distintos países han revisado la transacción y afirmó que la fusión permitirá fortalecer su posición en el mercado del streaming, ampliar opciones para consumidores e incrementar la inversión en contenidos y distribución.