Oregon demanda a Trump por despliegue de Guardia Nacional

El estado de Oregon presentó este domingo una demanda contra el Gobierno de Donald Trump para impedir el despliegue de la Guardia Nacional en su territorio, al considerar que se trata de un abuso de poder inconstitucional.

En el recurso, presentado en una corte federal, el estado y la ciudad de Portland acusaron a la Administración republicana de llevar a cabo “acciones provocadoras y arbitrarias” que, lejos de garantizar la seguridad pública, “amenazan con socavarla al incitar la indignación ciudadana”.

El fiscal general de Oregon, Dan Rayfield, informó que el secretario de Defensa autorizó a 200 miembros de la Guardia Nacional estatal a desempeñar funciones federales durante 60 días.

Sin embargo, criticó la medida al señalar que “las comunidades de Oregon son estables” y que las autoridades locales “tienen la capacidad de manejar la seguridad sin interferencia federal”.

La demanda surge tras el anuncio de Trump de desplegar militares en Portland, lo que marcaría el tercer envío de tropas a ciudades gobernadas por demócratas, después de Los Ángeles, Washington DC y Memphis.

El mandatario justificó la decisión en medio de protestas frente a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), originadas por recientes decisiones de su Gobierno, como la designación del movimiento Antifa como grupo terrorista.

