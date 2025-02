Ozzy Osbourne y Black Sabbath se reúnen para un último concierto

Ozzy Osbourne ha anunciado su retiro de los escenarios con un concierto de despedida junto a Black Sabbath, el 5 de julio de 2025 en Villa Park, Birmingham.

Este evento, titulado "Back to the Beginning", reunirá a la formación original de Black Sabbath, incluyendo a Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, por primera vez después de 20 años, creando una noche histórica para el heavymetal.

The original @BlackSabbath – Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler and Bill Ward – will play for the first time in 20 years. The band will take to the stage to headline BACK TO THE BEGINNING on July 5th at Villa Park.



The all-star event will celebrate the true creators of… pic.twitter.com/cfqyxyWQxo