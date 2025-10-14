Cerrar X
MV_5_B_Mm_Q3_Njhl_Ym_Yt_NTU_5_Yy00_Nj_Fi_LW_Fj_MD_Et_OWY_5_Mj_Ez_Mj_Y5_MT_Rl_Xk_Ey_Xk_Fqc_Gc_V1_8e2b8f297e
Escena

'Back to the Beginning' podría repetirse cada año en honor a Ozzy

Tras el histórico concierto de despedida de Ozzy Osbourne, Sharon busca registrar 'Back to the Beginning' y hacerlo un tributo anual con grandes bandas de metal

  • 14
  • Octubre
    2025

Luego del éxito rotundo que resultó ser Back to the Beginning, el último concierto en vida de Ozzy Osbourne y la banda Black Sabbath celebrado en julio, todo indica que el concepto podría replicarse una vez al año.

La esposa del rockero, Sharon Osbourne, presentó una solicitud para registrar el nombre de dicho concierto, que duró casi 10 horas y fue visto por millones de personas en todo el mundo.

La empresa de Osbourne hizo la solicitud en Estados Unidos, registrándolo bajo la categoría de servicios de entretenimiento en la naturaleza de la interpretación musical en vivo.

Los documentos legales presentados también buscan protección legal para la mercancía oficial que lleve el nombre de Back to the Beginning. La idea es presentar una solicitud similar en el Reino Unido.

El ahora histórico concierto en Villa Park, Birmingham, celebrado 17 días antes del fallecimiento de Ozzy, recaudó millones para fines benéficos y vio a varios íconos del metal unirse en un mismo escenario.

La idea de Sharon, aseguran, es replicar esa misma camaradería y festín musical al menos una vez al año en diversas sedes, para siempre recordar la memoria y legado de Ozzy.

Todos los beneficios del épico show se repartieron a partes iguales entre tres organizaciones benéficas: Acorns Children's Hospice, Birmingham Children's Hospital y Cure Parkinson's.

Entre las bandas que se juntaron para despedir a Ozzy destacaron Guns N' Roses, Gojira, Pantera y Metallica.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_08_T105436_900_6ee67fa375
Aerosmith y Yungblud homenajean a Ozzy Osbourne en los MTV VMAs
EH_UNA_FOTO_2025_08_05_T142809_091_f1687df96e
Ozzy Osbourne murió de un ataque cardíaco, revela certificado
EH_DOS_FOTOS_cd9e213a61
Birmingham despide a Ozzy Osbourne con honores y música
publicidad

Últimas Noticias

AP_25288126225986_a6a26f15d5
Dodgers amplían ventaja ante Cerveceros en Serie de Campeonato
Whats_App_Image_2025_10_14_at_9_32_29_PM_2cbcc0a12e
Apoya PCNL a 450 familias damnificadas en primer día en Veracruz
inter_autobus_india_incendio_eb52444b25
Incendio en autobús de pasajeros en India deja 20 muertos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_14_at_1_23_13_AM_2e1efd5ac2
Avanza un 70% la Carretera Interserrana en tramo estatal
acuerdo_paz_gaza_2866e1bd57
Firman acuerdo de paz en Gaza impulsado por Trump
Whats_App_Image_2025_10_13_at_9_11_36_PM_7c77d506d4
Asesinan a adulto mayor; victimario sería su nieto
publicidad
×