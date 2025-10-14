'Back to the Beginning' podría repetirse cada año en honor a Ozzy

Luego del éxito rotundo que resultó ser Back to the Beginning, el último concierto en vida de Ozzy Osbourne y la banda Black Sabbath celebrado en julio, todo indica que el concepto podría replicarse una vez al año.

La esposa del rockero, Sharon Osbourne, presentó una solicitud para registrar el nombre de dicho concierto, que duró casi 10 horas y fue visto por millones de personas en todo el mundo.

La empresa de Osbourne hizo la solicitud en Estados Unidos, registrándolo bajo la categoría de servicios de entretenimiento en la naturaleza de la interpretación musical en vivo.

Los documentos legales presentados también buscan protección legal para la mercancía oficial que lleve el nombre de Back to the Beginning. La idea es presentar una solicitud similar en el Reino Unido.

El ahora histórico concierto en Villa Park, Birmingham, celebrado 17 días antes del fallecimiento de Ozzy, recaudó millones para fines benéficos y vio a varios íconos del metal unirse en un mismo escenario.

La idea de Sharon, aseguran, es replicar esa misma camaradería y festín musical al menos una vez al año en diversas sedes, para siempre recordar la memoria y legado de Ozzy.

Todos los beneficios del épico show se repartieron a partes iguales entre tres organizaciones benéficas: Acorns Children's Hospice, Birmingham Children's Hospital y Cure Parkinson's.

Entre las bandas que se juntaron para despedir a Ozzy destacaron Guns N' Roses, Gojira, Pantera y Metallica.

Comentarios