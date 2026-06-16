Padre del influencer Gaspi rompe el silencio tras su muerte

Ricardo Prim manifestó sus dudas respecto a la versión preliminar de los hechos y aseguró que, a su juicio, aún existen interrogantes sin resolver

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Las investigaciones sobre el choque de dos helicópteros ocurrido en Brasil continúan mientras familiares de las víctimas esperan respuestas sobre las causas del siniestro que dejó seis personas fallecidas.

Entre los pasajeros se encontraban el cantante Oliver Tree, el influencer Gaspi y el director Lucas Vignale, cuyos nombres fueron confirmados por las autoridades tras el accidente.

El padre de Gaspi habla sobre la pérdida de su hijo

Ricardo Prim, padre del creador de contenido Gaspi y propietario de una reconocida librería en Puerto Madryn, ofreció una entrevista en la que describió el impacto que ha tenido la noticia en su vida y en la comunidad que conocía al joven influencer.

Según relató, decidió regresar a su negocio luego de varios días marcados por el duelo. Desde entonces, personas cercanas, clientes y conocidos han acudido al establecimiento para expresarle sus condolencias y recordar momentos compartidos con su hijo.

"Yo hoy no iba a venir a la librería. La gente viene, llora y me deja flores. En cada abrazo que me dan, siento que me abrazara Gaspi".

Dudas sobre las causas del accidente

Las autoridades brasileñas mantienen abierta la investigación para esclarecer si existió una falla técnica, un error humano o cualquier otro factor que haya contribuido al choque de los helicópteros.

Sin embargo, Ricardo Prim manifestó públicamente sus dudas respecto a la versión preliminar de los hechos y aseguró que, a su juicio, aún existen interrogantes sin resolver.

"No se sabe si fue un accidente o un atentado. Yo no conocía al cantante norteamericano que estuvo con él, Oliver Tree, pero me hacen llegar muchos datos y yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado".

Hasta el momento, las autoridades no han informado elementos que respalden esa hipótesis y continúan recopilando evidencia para determinar qué ocurrió.

Los recuerdos de la infancia de Gaspi

Durante la entrevista, el padre del influencer también recordó algunos momentos de la infancia de su hijo y destacó la creatividad que mostraba desde temprana edad.

"Gaspi estaba mucho acá en la librería de chiquito. Siempre vi creatividad en él. Cuando era chico yo decía que iba a ser director de cine. Veíamos las películas de Batman juntos. Siempre fue un chiquito muy inteligente y muy sensible".

"Gaspi"



Por este video de Gaspi y su madrepic.twitter.com/ukMAS3m1Et — ¿Por qué es tendencia? Tendencias en Argentina (@TendenciaEnArgX) June 16, 2026

Ricardo también evocó la última fotografía que recibió de su hijo y recordó los momentos que compartían cuando asistía a verlo jugar. Asimismo, señaló que la vida del creador de contenido tuvo etapas difíciles durante su niñez, aunque destacó que siempre mantuvo una personalidad inquieta y determinada.

Mientras las investigaciones siguen su curso, familiares y seguidores continúan esperando que las autoridades esclarezcan las circunstancias que rodearon el accidente aéreo.