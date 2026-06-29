Fiscalía desmiente versión sobre bebé abandonado en Castaños

Se confirmó que tanto el padre como la madre fueron puestos a disposición del Ministerio Público para definir las responsabilidades penales

La Fiscalía General del Estado informó que las investigaciones sobre el caso del recién nacido localizado el pasado 24 de junio en Castaños permitieron establecer que el supuesto hallazgo del bebé fue simulado por sus propios padres. De acuerdo con la autoridad, ambos decidieron abandonar al menor tras su nacimiento y posteriormente el padre realizó un reporte falso al número de emergencias 911 para aparentar que había encontrado al niño de manera fortuita.

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, explicó que las primeras versiones del caso cambiaron conforme avanzaron las diligencias ministeriales y se obtuvieron las declaraciones de las personas involucradas, lo que permitió reconstruir la secuencia real de los acontecimientos.

Precisó que el hombre identificado como Elías, quien trabaja como paramédico, fue quien solicitó el apoyo de las corporaciones de emergencia. Sin embargo, las indagatorias demostraron que también es el padre del recién nacido.

Según la investigación, mientras la pareja se encontraba a bordo de una ambulancia durante un recorrido, la mujer comenzó con trabajo de parto y dio a luz dentro de la unidad. Después del nacimiento, ambos acordaron dejar al bebé en un punto de la colonia Independencia, lugar donde más tarde fue localizado por las autoridades.

Padres permanecen bajo investigación

Fernández Montañez señaló que las causas que motivaron a la pareja a tomar esa decisión forman parte de la investigación y, por el momento, no serán dadas a conocer. Indicó que lo relevante es que existen elementos suficientes para establecer que el reporte inicial no correspondía a un hallazgo casual.

El funcionario confirmó que tanto el padre como la madre fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que continuará integrando la carpeta de investigación para definir las responsabilidades penales que pudieran derivarse de estos hechos.

Añadió que el recién nacido permanece bajo resguardo de las autoridades competentes, con el objetivo de garantizar su atención médica, protección integral y salvaguardar sus derechos mientras se resuelve su situación legal.

El fiscal explicó que la Fiscalía decidió hacer pública esta actualización para corregir la información difundida en un primer momento y evitar interpretaciones erróneas sobre lo sucedido.

Fiscalía mantiene prioridad en protección de menores

Federico Fernández Montañez reiteró que todos los asuntos que involucren a niñas, niños, mujeres y personas adultas mayores reciben atención prioritaria por parte de la institución, por lo que este caso fue investigado de inmediato desde que ingresó el reporte de emergencia.

El caso generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad, personal de salud y autoridades de protección a la infancia, luego de que inicialmente se informara sobre el presunto abandono de un recién nacido en la colonia Independencia del municipio de Castaños.

Con el avance de las investigaciones ministeriales, la Fiscalía concluyó que el supuesto hallazgo fue preparado por los propios padres del menor para ocultar la forma en que ocurrieron los hechos, por lo que el caso continúa bajo integración ministerial para determinar las acciones legales correspondientes.