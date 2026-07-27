Pau Zurita comparte emotivo anuncio de embarazo

Pau y Alejandro comenzaron su historia mucho antes de llegar al altar, pues se conocían desde la adolescencia y mantuvieron una amistad durante años

Pau Zurita y su esposo, Alejandro Serralde, sorprendieron a sus seguidores al anunciar que están esperando a su segundo bebé. La creadora de contenido compartió la feliz noticia a través de sus redes sociales con un video en el que aparece junto a su esposo y su pequeña hija Renée, quien ahora se prepara para convertirse en hermana mayor.

“Esta familia crece!!! Ahora somos 4. Gracias diosito!! Tan pero tan agradecida y feliz por esto!”, escribió Pau junto a la publicación. En el video también puede leerse el mensaje “Nuestro corazón volvió a crecer. Ahora somos cuatro”, dejando ver la emoción que vive la familia ante esta nueva etapa.

Renée se convertirá en hermana mayor

La noticia llega poco más de un año después del nacimiento de Renée, quien nació el 22 de mayo de 2025. La pequeña llegó después de un embarazo de 41 semanas y desde entonces Pau ha compartido con sus seguidores diferentes momentos de su maternidad y de la vida familiar junto a Alejandro.

Pau y Alejandro comenzaron su historia mucho antes de llegar al altar, pues se conocían desde la adolescencia y mantuvieron una amistad durante años antes de convertirse en pareja. En 2022 contrajeron matrimonio en una celebración rodeados de familiares y amigos, y desde entonces han construido una vida familiar que ahora suma un nuevo integrante.

El anuncio llega después de una pérdida gestacional

Este anuncio tiene además un significado especial para la pareja, ya que semanas atrás Pau había compartido públicamente que sufrió una pérdida gestacional en marzo de 2026. En aquella ocasión, la influencer habló del dolor que representó despedirse de su bebé y explicó que decidió compartir su experiencia para mostrar también las etapas difíciles de la vida, no solamente los momentos felices.

Ahora, Pau Zurita y Alejandro Serralde reciben con ilusión esta nueva oportunidad y esperan la llegada de su segundo bebé, mientras Renée comienza a prepararse para asumir el papel de hermana mayor. La familia Zurita-Serralde atraviesa así una nueva etapa marcada por la felicidad, la ilusión y un anuncio que rápidamente conmovió a sus seguidores.