Película de 'Game of Thrones' ya está en desarrollo

Desde su estreno en el 2011, Game of Thromnes se ha convertido en un fenómeno cultural con su entretenida narrativa, personajes complejos y sus inesperados giros de trama.

Aunque el final de la serie dejó un sabor agridulce en los fans, el interés por este mundo medieval permanece intacto y desde el final del mismo, HBO y Warner Bros, no han dejado de expandir el universo de Game of Thrones en la plataforma de streaming MAX, pero ahora, la franquicia estaría pensando en dar el salto a la gran pantalla.

Según información de The Hoollywood Reporter Warner Bros se encontrarían en la primera etapa del proyecto.

The world of #GOT could finally end up on the big screen. Warner Bros. has been quietly developing at least one film set in George R.R. Martin’s epic fantasy universe https://t.co/icZttdgTEw pic.twitter.com/nxc9fgvmnF