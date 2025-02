La Rosalía se une al cast de la serie de HBO 'Euphoria'

Este 2025 marcó el inicio de la producción para la tercera temporada de la aclamada serie de HBO "Euphoria", protagonizada por Zendaya; aunque esto no es lo más llamativo, pues se confirmó que la cantante Rosalía será parte del elenco.

La noticia se difundió mediante las redes sociales de la serie, en la que se anunció a los actores que regresarán para esta nueva entrega, además de celebridades invitadas, en las que destacan la española, además del ex jugador de la NFL, Marshawn Lynch.

Sobre su incursión en la actuación, Rosalía se mostró entusiasmada por la oportunidad y aseugró a los fanáticos de la serie que dará lo mejor de sí para que todo llegue a buen puerto.

NEW CAST: GRAMMY Award winner ROSALÍA; Super Bowl Champion Marshawn Lynch (Love Hurts, Bottoms, Thursday Night Football); SAG Awards nominee Darrell Britt-Gibson (She Taught Love, Judas and The Black Messiah, Barry); NAACP Image Award winner Kadeem Hardison (Criminal, The Chi, A…