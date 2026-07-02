Penélope Cruz recuerda su aparición el 'La Casita' de Bad Bunny

La intérprete explicó que conoció la música de Bad Bunny gracias a sus hijos adolescentes, fruto de su matrimonio con el actor Javier Bardem

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La actriz española Penélope Cruz compartió anécdotas sobre su participación en un concierto de Bad Bunny en Puerto Rico.

La intérprete explicó que conoció la música de Bad Bunny gracias a sus hijos adolescentes, fruto de su matrimonio con el actor Javier Bardem, quienes comenzaron a escuchar sus canciones durante un viaje en automóvil.

"Íbamos en el auto y los chicos me presentaron su música. Así que les dije: 'Pero estas letras no son para ustedes'. Ya saben, intentamos resistirnos un rato, pero luego me quedé escuchándola sin parar".

Cruz relató que asistió en varias ocasiones a los conciertos del artista puertorriqueño y recordó especialmente su participación durante la residencia "No Me Quiero Ir de Aquí 2025", celebrada en Puerto Rico.

La actriz explicó que Bad Bunny la invitó a subir al escenario para presentar una canción, momento que tuvo un significado especial para su familia.

"Mis hijos vinieron y me dijeron: 'Mamá, por fin podemos decir que eres genial. Podemos decir que eres una madre genial'. Y yo les dije: 'Gracias, Benito. Gracias. Me tomó todos estos años'".

Bono le regaló un automóvil

Durante la entrevista, Penélope Cruz también reveló que el vocalista de U2, Bono, le obsequió un automóvil por su cumpleaños, pese a que ella no cuenta con licencia de conducir.

"Mi amigo Bono me regaló un coche por mi último cumpleaños. Creo que eso es como el empujón definitivo para hacerlo. ¿Después de que Bono te regale un coche no te sacas el carné de conducir?".

La actriz confesó que conducir continúa siendo uno de sus mayores temores, aunque reconoció que ahora considera volver a tomar clases.

Cruz aceptó el desafío de probar distintas salsas picantes luego de que sus hijos la animaran a participar en el programa.

Sin embargo, la experiencia se complicó al llegar a la salsa Da Bomb, cuya intensidad la llevó a pedir leche y posteriormente un helado para aliviar el ardor.

"¡Muy mala, muy mala, muy mala, horrible, horrible! No puedes describir lo mala que está. ¡Duele!".

Entre risas, incluso amenazó a sus familiares presentes fuera de cámara con ponerles esa misma salsa en la comida al día siguiente.

Recordó una experiencia junto a Salma Hayek

La actriz también habló de su amistad con Salma Hayek, a quien describió como una hermana mayor.

Recordó que ambas vivieron un momento de tensión cuando viajaban disfrazadas de payasos rumbo a un rodaje y el avión en el que se encontraban sufrió un problema de despresurización, obligando a la tripulación a activar el protocolo de emergencia.

Finalmente, el vuelo aterrizó sin contratiempos y el equipo pudo continuar con la filmación.

Penélope Cruz protagoniza The Invite, película dirigida por Olivia Wilde y en la que comparte créditos con Seth Rogen y Edward Norton. El filme tiene previsto su estreno en cines el próximo 10 de julio.