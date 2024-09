Pepe Aguilar pagó la boda de su hija Ángela y Christian Nodal

La boda de los cantantes Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue dando de qué hablar, sobre todo por las recientes declaraciones de Pepe Aguilar, quien reveló que fue él quien pagó todo.

Contrario a lo que pudiera pensarse, no fue el novio, sino el papá de la novia el que se encargó de costear todos los gastos que generó la unión, desde el vestido hasta la cena que disfrutaron los invitados.

Durante una entrevista en un programa de radio colombiano, el famoso de 56 años confesó que él pagó el outfit de Ángela, el salón, la comida, la bebida, la música y más.

Pepe Aguilar explicó que no tenía otra opción más que pagar, ya que en muchos lugares de México se acostumbra que sea el padre de la novia el que pague la fiesta y todo lo que necesite para ese gran día.

“No quería (...) Pero no tenía otra opción. ¡Me ching**! ¿Y qué crees? Mi yerno no me dijo: 'Oiga, suegro, ¿no quiere que le ayude en algo? Ni madr*s”, aseguró Pepe Aguilar.

Ante la revelación de Pepe Aguilar sobre que él pagó la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal, los presentadores le cuestionaron si su yerno es un tacaño, pero el cantante respondió que no, sino que respetó la cultura y tradiciones de México.

La boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal se celebró el pasado 24 julio de 2024

