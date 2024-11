Peso Pluma gana el premio a Mejor Artista Latino en los MTV EMAs

La celebración por los 30 años de los MTV Europe Music Awards se pintó de verde, blanco y rojo durante la actuación de Peso Pluma, quien además de presentar sus corridos tumbados en la entrega de premios, se coronó como el Mejor artista latino.

El cantante, también conocido como "Doble P", compartió el escenario de la Arena Co-op Live con otro mexicano, Estevan Plazola, con el que cantó el tema Hollywood.

Al ser premiado, el artista de Zapopan, Jalisco estuvo acompañado por Jesús Iván Leal "Parka", que forma parte de su concepto musical.

México no sólo se hizo presente con los cantantes de la música regional, pues quienes siguieron el evento por redes sociales o en televisión, supieron que en el país también hay grandes exponentes de rock.

Y es que en el evento, realizado en Manchester, Inglaterra, también se presentó el grupo mexicano The Warning, integrado por tres hermanas de Monterrey, que cada vez ganan más seguidores de todo el mundo.

Otra mexicana que se hizo presente fue la influencer y cantante Yeri Mua quien logró su primer premio a Mejor acto del norte de Latinoamérica.

Rita Ora fue la anfitriona de la noche, en la que obviamente no faltó el homenaje póstumo para Liam Payne, ex integrante de One Direction, quien perdió la vida de manera trágica, en Argentina.

“Él era parte importante del mundo de MTV y del mío, creo que de todos aquí. Era el ser más amable que conocí, hablamos de muchas maneras en cómo recordarlo, pero a veces hablarlo es la mejor.

"Trajo mucha alegría a cada habitación a la que entró y dejó una marca imborrable en este mundo”, dijo Ora, luego el público respondió con aplausos y gritos para el cantante.

Por segundo año consecutivo Taylor Swift encabezó la lista de ganadores con cuatro premios de los siete a los que aspiraba.

Ganó en las categorías de Mejor artista, Mejor video, con la canción Fortnight junto a Post Malone, Mejor actuación en Vivo y Mejor artista estadounidense, sin embargo, no acudió a la ceremonia.





