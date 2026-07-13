Más de 22 mil seguidores usaron calvas postizas en un show en Londres, donde el cantante obtuvo un nuevo récord mundial Guinness

Inicio / Escena / Pitbull rompe récord Guinness con miles de 'calvos' en concierto

El artista Armando Christian Pérez, mejor conocido como Pitbull, logró un récord mundial por reunir a la mayor cantidad de personas con gorros que simulaban la calvicie.

El cantante estadounidense con ascendencia cubana reunió a 22,141 personas o "Bald-Es", como les llama a sus fanáticos, en su concierto en el BST Hyde Park en Londres.

Un representante de los récord Guinness le dio el premio a Mr. Worldwide, quien lo recibió celebrando "¡Bald-Es, lo hicimos! ¡Lo hicimos, Bald-Es!".

"¿Quién hubiera pensado que un cubano de primera generación batiría récords y haría historia?”, dijo Pitbull.

Miles de personas se presentaron al festival luciendo calvas postizas y simulaciones de las gafas distintivas del artista. Algunos le dieron profundidad al personaje vistiéndose como Pitbull o incluso dibujándose la barba que suele utilizar.

Para recibir el reconocimiento, se requirió de un conteo minucioso realizado por 400 voluntarios que se presentaron al lugar para verificar individualmente a cada persona que se presentara con las simulaciones de calvicie, informó Will Monford, un juez de los Récords Mundiales Guinness.

Una de las condiciones para cumplir este récord histórico era que Pitbull, calvo de por sí, también llevara una calva postiza, aseguró Monford.

El podcaster británico, Jack Remington propuso la idea en octubre de 2025 a través de Tik Tok.

"Creo que acabo de encontrar lo único que podría unir al Reino Unido. Sé que estamos pasando por un momento difícil", dijo Remington refiriéndose a las tensiones políticas por las que pasaba el país en ese momento.

"Hay una persona que puede salvarnos", refiriéndose a Pitbull y citando a los demás fanáticos al festival. Decenas de personas respondieron su publicación, en su mayoría diciendo "apúntenme".

Pitbull se enteró de la propuesta y convocó a todos los Bald-Es al BST Hyde Park en Londres. Ya el resto es historia.

Los participantes de esta hazaña pueden solicitar un certificado del Libro Guinness de Récords Mundiales en la página oficial al demostrar que fueron parte de la multitud.