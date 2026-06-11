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Ronaldinho debuta en la música con álbum de 60 temas

El exfutbolista brasileño lanzó *Camisa 10*, un disco con 60 canciones y colaboraciones de figuras como Pitbull, Sean Paul y Juan Magán

  • 11
  • Junio
    2026

Ronaldinho Gaúcho estrenó Camisa 10, el primer álbum musical de su propio sello internacional, un proyecto que reúne a más de una veintena de estrellas de la música de diferentes países, como Pitbull, Sean Paul y Juan Magán.

El astro brasileño, campeón del mundo en 2002 y leyenda del Barcelona, confiesa que este debut, que ya está disponible en plataformas, cumple un anhelo que le ha acompañado durante toda su carrera.

“Este álbum reúne a un equipo de estrellas globales y, para mí, es un sueño hecho realidad, porque la música siempre ha sido parte de mi vida”, expresó el brasileño en un comunicado.

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El disco cuenta con 60 temas y se dan cita intérpretes procedentes de 18 países que tejen una red que conecta desde el dancehall jamaicano y el afrobeats africano hasta el pop urbano, el trap y el reggaetón latino.

La voz del astro del fútbol se puede escuchar en tres canciones del álbum: ‘Perfil’, junto al artista mexicano Luis R. Conriquez; ‘Vamos Celebrar’, con Pitbull, y ‘La Verde’, acompañado por Tony Aguirre.

La formación también incluye nombres como Justin Quiles, Lenny Tavárez, Dalex, Ke Personajes y L-Gante, junto a representantes de países como Corea del Sur, Cuba, Francia, Nigeria, Turquía y Venezuela.

La aportación de España en este escaparate internacional tiene nombres como Juan Magán, referente del electro latino, y el DJ Kiko Rivera.

"El tema que da inicio al disco es ‘Lead’, de Sean Paul, autor de éxitos como ‘Get Busy’, junto a Banx & Ranx, grupo musical canadiense. Soy fan de Sean Paul desde hace mucho tiempo. Le puso banda sonora a tantas fiestas con éxitos que nunca olvidaremos y fue un privilegio estar a su lado”, expresó Ronaldinho.

El lanzamiento marca también el debut de Tu Música como sello discográfico internacional. La firma e idea original detrás de este proyecto ha sido desarrollada por los productores Allan Jesus y Roni Maltz Bin, junto a Roberto de Assis, hermano y mánager de Ronaldinho.


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