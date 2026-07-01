PlayStation dejará de lanzar juegos en discos desde 2028

Todos los títulos de nuevo lanzamiento estarán disponibles a través de PlayStation Store y en tiendas físicas únicamente mediante versiones digitales

Sony anunció que los nuevos videojuegos para PlayStation dejarán de distribuirse en discos físicos a partir de enero de 2028, como parte de una estrategia enfocada en el crecimiento del formato digital.

Desde esa fecha, todos los títulos de nuevo lanzamiento estarán disponibles a través de PlayStation Store y en tiendas físicas únicamente mediante versiones digitales.

El anuncio se produce poco después de que Rockstar Games, filial de Take-Two Interactive, informara que "Grand Theft Auto 6" no contará con una edición en disco, sino que ofrecerá una copia digital o un "código en una caja" como alternativa para quienes adquieran la versión física.

Sony atribuye la decisión al cambio en las preferencias de los jugadores

En un comunicado publicado en el blog oficial de PlayStation, Sid Shuman, director sénior de comunicaciones de contenido de la compañía, explicó que la decisión responde a la evolución del mercado y a la creciente preferencia de los consumidores por los contenidos digitales.

"A medida que las preferencias de los consumidores y la industria del entretenimiento en general se alejan cada vez más de los discos físicos para adoptar lo digital, la producción de discos físicos para todos los nuevos juegos que se lancen en las consolas PlayStation se interrumpirá a partir de enero de 2028", señaló.

Shuman añadió que, a partir de esa fecha, los nuevos videojuegos podrán adquirirse en la tienda digital de PlayStation y en establecimientos comerciales únicamente en formato digital.

Los lanzamientos previos no se verán afectados

Sony precisó que esta medida no modificará la distribución de los juegos que ya fueron lanzados ni de aquellos que llegarán antes de enero de 2028 en formato de disco.

Entre esos títulos se encuentra "Marvel's Wolverine", uno de los próximos lanzamientos de PlayStation, previsto para este otoño.

La compañía calificó la eliminación gradual de los discos físicos como una evolución natural para adaptarse a las tendencias de consumo actuales, donde la preferencia por los medios digitales supera ampliamente a la de los formatos físicos.

Asimismo, Shuman aseguró que Sony continuará enfocando sus recursos en desarrollar nuevas formas para que los jugadores accedan a los videojuegos y mantendrá la posibilidad de adquirirlos tanto en tiendas físicas, mediante códigos digitales, como directamente en PlayStation Store. También agradeció el respaldo continuo de la comunidad de jugadores.