Denuncian a PlayStation Store en Profeco por 'precios engañosos'

Un usuario de PlayStation compartió en redes sociales que emitió una denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) contra la PlayStation Store por dar "precios engañosos" de todos sus productos en la tienda online.

Esta acción legal fue difundida mediante Reddit por un usuario identificado como "magestick1", quien afirma que la empresa afecta los derechos de los consumidores porque esta exhibe "precios engañosos", pues estos son en dólares (no en moneda nacional) y tampoco se incluyen los impuestos, los cuales sí se cobran y muestran antes de finalizar la transacción.

Esta medida se aplica para juegos, expansiones de juegos, microtransacciones para créditos dentro de un juego y membresías propias e incluso de terceros.

La PlayStation Store es la única tienda de juegos que realiza esta práctica, pues las de sus rivales como Xbox, Nintendo y Steam siempre ponen precios en moneda nacional y ya con los impuestos incluidos.

En su publicación, magestick1, denuncia que el hecho de que los precios sean en dólares americanos afecta en demasía a los usuarios, pues los productos se pueden encarecer de un día para otro, porque dependen del tipo de cambio de cada día.

LA PLAYSTATION STORE YA HABÍA SIDO DENUNCIADA

El usuario puntualizó que en 2024 la Profeco ya recibió una denuncia en 2024 sobre este mismo tema, incluso contando con número de monitoreo, el cual es MFTV-0332-2024.

Pese a este expediente todavía no se tomaron medidas en contra de la PlayStation Store, la cual continúa realizando estas prácticas; por ello, magestick1 hizo un llamado a más usuarios a denunciar ante la Profeco para que tarde o temprano puedan verse cambios.





