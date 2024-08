¿Por qué fue vinculado a proceso Natanael Cano?

El cantante de corridos tumbados Natanael Cano fue vinculado a proceso por el presunto delito de soborno pero se mantiene en pie su concierto programado para el viernes.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que el acusado, identificado como “Natanael Rubén ‘N’”, tendrá prohibido salir del país sin autorización judicial y deberá firmar en un juzgado de manera periódica por hechos ocurridos en Hermosillo.

“El imputado conducía a exceso de velocidad un vehículo Dodge Charger de color rojo y modelo reciente, sin placas”, señala un comunicado enviado por la Fiscalía. Al ser contactado por agentes de la policía municipal de Hermosillo “el probable responsable entregó dinero o dádiva a los policías para que omitieran realizar actos justos en su perjuicio”.

El músico continuó conduciendo a alta velocidad, según las autoridades, y esto provocó una persecución con patrullas. Finalmente, el conductor detuvo la marcha “sin que los agentes realizaran alguna acción para detenerlo”.

El acusado se presentó en una audiencia convocada por un juez, protegido por un amparo que impide que se lo prive de la libertad. No obstante, fue vinculado a proceso y deberá firmar cada dos meses en un juzgado. Tampoco podrá abandonar el país a menos que obtenga una orden del juez, señalaron las autoridades. El proceso continuará en los tribunales y se prevé que se apliquen sanciones.

Cano tiene programado para el viernes un concierto en la Ciudad de México. El concierto con entradas agotadas será transmitido por streaming en el servicio Disney+.

Hasta el momento no se han anunciado cambios en la fecha. The Associated Press contactó a una representante de Cano, quien confirmó que está “súper enfocado" en sus ensayos para el concierto. Cano también está en preparativos para la pelea de Floyd Mayweather y John Gotti III el sábado en la Ciudad de México, en la que es artista invitado.

Vinculado a proceso Natanael Rubén “N” por cohecho en Hermosillo



Hermosillo, Sonora, 19 de agosto de 2024.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo de un Juez la vinculación a proceso de Natanael Rubén “N” por el presunto delito de cohecho, además… pic.twitter.com/ZQkOM4Epd9 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) August 20, 2024

Comentarios