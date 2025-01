Preparan un documental sobre la vida de Melania Trump

La futura primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump se alista para estrenar a mediados de este año su propio documental.

El proyecto promete ofrecer una “mirada sin precedentes” a su vida detrás de cámaras, explorando aspectos personales y profesionales de su historia. La filmación comenzó en diciembre de 2024 y se espera que el documental sea lanzado en la segunda mitad de 2025, tanto en cines como en la plataforma de streaming Amazon Prime.

El documental es producido ejecutivamente por Fernando Sulichin (New Element Media) y dirigido por Brett Ratner, conocido por sus trabajos en películas como X-Men: The Last Stand y Rush Hour.

Melania Trump, de 54 años, también actúa como productora del proyecto. A pesar de la controversia que rodea a Ratner por acusaciones de acoso durante el movimiento #MeToo, las filmaciones continúan según lo planeado.

Melania, quien ha mantenido una vida privada muy reservada, ha sido protagonista en los últimos meses debido a la publicación de sus memorias, un éxito de ventas desde su lanzamiento en octubre de 2024.

Además, intensificó sus apariciones públicas al final de la campaña electoral, destacando su esfuerzo por promover su iniciativa “Be Best”, enfocada en el bienestar infantil, y su enfoque en crear un entorno seguro y enriquecedor para los niños.

Este documental llega en un contexto de cambios políticos, con Melania Trump también centrada en su proyecto personal y su imagen pública, que ha ido evolucionando a medida que se acerca el inicio del segundo mandato de su esposo, Donald Trump, como presidente.

A lo largo del proyecto, Amazon Prime promete revelar detalles íntimos de una figura compleja y reservada.

Comentarios