Project Hail Mary y Obsession llegan al formato digital

Las películas Project Hail Mary y Obsession ya tienen fechas para su estreno en plataformas digitales tras su exitoso paso por los cines

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Dos de las películas más comentadas del año ya preparan su llegada al mercado digital. Project Hail Mary, la adaptación de la novela de Andy Weir, y el thriller sobrenatural Obsession estarán disponibles para que el público las disfrute desde casa.

Project Hail Mary llega a Prime Video

La cinta protagonizada por Ryan Gosling estará disponible en Prime Video a partir del 3 de julio, luego de haber debutado el mes pasado en MGM+.

La película fue dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, con un guion de Drew Goddard, quien previamente adaptó la novela The Martian, también escrita por Andy Weir.

La historia sigue a Ryland Grace, interpretado por Gosling, quien emprende una misión espacial con el objetivo de salvar a la humanidad.

El reparto también incluye a Sandra Hüller como Eva Stratt y a James Ortiz, quien da vida mediante titiritería al extraterrestre Rocky.

Durante una entrevista, Drew Goddard destacó que Lord y Miller tienen la capacidad de encontrar el lado humano de personajes poco convencionales, una característica que consideró esencial para esta producción.

Project Hail Mary acumuló alrededor de 680 millones de dólares en la taquilla mundial, convirtiéndose en el estreno más exitoso en la historia de Amazon Studios y superando la marca que anteriormente ostentaba Creed III.

Además, fue el mayor debut cinematográfico del año hasta que fue superado posteriormente por The Super Mario Galaxy Movie.

Pocas semanas después del estreno, la tripulación de la misión Artemis II de la NASA pudo ver la película antes de su lanzamiento, mientras que Ryan Gosling les envió un mensaje de apoyo previo al despegue.

Por su parte, Andy Weir comentó que contempla la posibilidad de escribir una secuela en el futuro, aunque aclaró que por ahora no trabaja en ella, pese a tener algunas ideas para ampliar la historia.

Obsession ya puede verse en casa

El thriller sobrenatural Obsession, dirigido y escrito por el youtuber Curry Barker, ya está disponible para compra y renta en plataformas digitales como Prime Video y Apple TV.

La historia sigue a Bear, interpretado por Michael Johnston, un joven que utiliza un misterioso objeto llamado "Sauce de un Deseo" para conquistar a la chica que le gusta.

Sin embargo, lo que comienza como un romance termina convirtiéndose en una experiencia sobrenatural y peligrosa cuando Nikki, interpretada por Inde Navarrette, desarrolla una obsesión por él.

El elenco también incluye a Cooper Tomlinson, Megan Lawless y Andy Richter.

Desde su estreno en cines el pasado 15 de mayo, Obsession sorprendió al convertirse en uno de los mayores éxitos del género durante 2026.

La producción recaudó más de 370 millones de dólares en todo el mundo, estableciendo un nuevo récord para Focus Features como la película más taquillera de su historia.

Además, obtuvo una calificación de "A-" en CinemaScore y un 94% de aprobación en Rotten Tomatoes, reflejando la buena recepción tanto del público como de la crítica.

El lanzamiento digital incluye contenido adicional, entre ellos un documental sobre la producción y comentarios del director. La edición física en DVD, Blu-ray y 4K UHD llegará el 14 de julio, mientras que posteriormente se espera su incorporación al catálogo de Peacock.