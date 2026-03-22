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'Project Hail Mary' arrasa taquillas con el mejor estreno del año

La cinta Project Hail Mary de ciencia ficción con Ryan Gosling debutó con 80.5 millones de dólares y rompió récords para Amazon MGM

  • 22
  • Marzo
    2026

La película Project Hail Mary debutó con fuerza en la taquilla mundial al recaudar 80.5 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, consolidándose como el mejor estreno de 2026 y el mayor en la historia de Amazon MGM Studios.

A nivel internacional, la cinta sumó otros 60.4 millones en 82 mercados, alcanzando un total global de 140.9 millones de dólares en su primer fin de semana, superando ampliamente las previsiones iniciales.

Protagonizada por Ryan Gosling y dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, la película ha sido aclamada tanto por la crítica como por el público.

Registró un sólido 95% de aprobación en Rotten Tomatoes y obtuvo una calificación de “A” en CinemaScore, reflejando una recepción altamente positiva que impulsó el boca a boca.

Especialistas señalan que la combinación entre ciencia ficción de alto nivel y una narrativa emocional, similar al éxito de “The Martian”, ha sido clave para su impacto.

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El estreno superó el récord previo del estudio establecido por Creed III (58 millones de dólares) y también dejó atrás a otros lanzamientos recientes, como Scream 7, que había liderado el año con 63 millones.

Este logro representa un punto de inflexión para Amazon MGM, que desde la adquisición de MGM en 2022 había enfrentado dificultades para posicionar grandes éxitos en cines.

Producciones recientes como “Melania” o “Crime 101” no lograron el impacto esperado, por lo que el desempeño de “Project Hail Mary” era crucial para cambiar la percepción de la compañía en la industria.

La película, basada en la novela de Andy Weir, tuvo un presupuesto cercano a los 200 millones de dólares, además de una fuerte inversión en marketing.

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Debido a que los exhibidores retienen aproximadamente la mitad de la recaudación, el filme deberá mantenerse sólido en las próximas semanas para garantizar su rentabilidad total.

Aun así, el arranque ha superado expectativas y posiciona al proyecto como un éxito casi asegurado.

El público respondió especialmente en formatos de alta gama como IMAX, Dolby y pantallas de gran formato, que representaron cerca del 55% de las ventas de boletos.

Este comportamiento confirma la tendencia de que los grandes espectáculos visuales siguen siendo un motor clave para atraer audiencias a las salas de cine.

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Competencia en cartelera

En el resto de la taquilla:

  • Hoppers cayó al segundo lugar con 18 millones, acumulando más de 240 millones globales.
  • Dhurandhar 2: La venganza sorprendió con 9.5 millones en pocas salas.
  • Ready or Not 2: Here I Come debutó con 9 millones.
  • Reminders of Him completó el top cinco con 8 millones.

“Project Hail Mary” llega además en un contexto en el que la taquilla muestra signos de recuperación, con ingresos superiores a 2025, aunque aún por debajo de niveles prepandemia.

Sin competencia fuerte en las próximas semanas, la película tiene el camino libre para mantenerse como líder hasta la llegada de nuevos estrenos importantes.


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