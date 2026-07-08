Victoria Ruffo responde a Eugenio Derbez: 'Voy a hablar'

Victoria Ruffo reaccionó a la decisión de Eugenio Derbez de no hablar más sobre ella y afirmó que, si lo desea, seguirá refiriéndose al actor

La actriz mexicana Victoria Ruffo respondió a las recientes declaraciones de Eugenio Derbez, quien aseguró que ya no hablará públicamente sobre la actriz, y dejó claro que, aunque respeta esa decisión, ella no tiene intención de imponerse la misma regla.

Durante un encuentro con la prensa, la protagonista de telenovelas explicó que no le incomoda seguir siendo relacionada con el comediante, ya que ambos comparten un vínculo permanente al ser padres de José Eduardo Derbez.

Ruffo señaló que no considera posible desvincularse completamente de Derbez debido a la relación familiar que los une.

"Yo, a mí no me molesta, la verdad. Finalmente Eugenio Derbez existe y es el papá de mi hijo. Entonces deslindarme totalmente de él va a estar medio canijo. De otros novios sí, pero con él tuve un hijo y eso no me afecta en lo personal", comentó.

La actriz también reaccionó con ironía a la decisión del actor de no volver a mencionarla públicamente.

"Yo ya sé que él dijo que no quiere volver a nombrarme ni a saber de mí. Hace bien también porque yo soy una persona muy linda. Inolvidable. Entonces hace bien en tratar de olvidarme completamente", expresó entre risas.

Sin perder el sentido del humor, Ruffo reiteró que la decisión de guardar silencio corresponde únicamente a Derbez.

"Pues ya no quiere hablar de mí, déjenlo en paz, ya no le nombren a Victoria, a Viquita chula, preciosa, Miss Universo. Ya que se olvide de mí, y yo, si quiero hablar de él, pues voy a hablar de él. ¿Por qué no?", afirmó.

Una serie sobre su vida incluiría a Derbez

Durante la conversación con los medios, la actriz también fue cuestionada sobre la posibilidad de realizar una serie inspirada en su vida.

Ruffo confesó que uno de los episodios que más le divertiría ver retratado sería precisamente el de su relación sentimental con Eugenio Derbez.

"Sería muy divertido. A mí me divertiría mucho hacer ese episodio de mi vida, pero tampoco es del otro mundo", comentó.

La actriz aprovechó para responder, nuevamente en tono de broma, a quienes aseguran que su nieta Tessa guarda un gran parecido con su abuelo paterno.

"Tessa se parece a su papá, a José Eduardo, y José Eduardo se parece a su papá, pues ¿qué le podemos hacer? Siempre he dicho que se componen con el tiempo, o sea, espero que Tessa se componga", dijo entre risas.

Las declaraciones de Victoria Ruffo llegan después de que Eugenio Derbez manifestara su intención de dejar de hablar públicamente sobre la actriz, una relación que continúa despertando interés entre el público por el hijo que ambos tienen en común.