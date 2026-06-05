Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
el_horizonte_info7_mx_2026_06_05_T153519_369_55bbfafb9d
Escena

Realiza Fátima Bosch un acto de fe en Basílica de Costa Rica

La Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles resguarda la imagen conocida como La Negrita, que fue encontrada en 1635 por una joven llamada Juana Pereira.

  • 05
  • Junio
    2026

Fátima Bosch protagonizó uno de los momentos más comentados de su visita a Costa Rica al realizar un acto de fe en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, ubicada en la ciudad de Cartago. La actual Miss Universo avanzó de rodillas por la nave central del templo hasta llegar al altar, una escena que fue captada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

La mexicana se encuentra en el país centroamericano como parte de las actividades relacionadas con la gala de Miss Universo Costa Rica 2026. Sin embargo, antes de participar en los eventos oficiales, decidió acudir al principal santuario católico costarricense para cumplir con una tradición religiosa profundamente arraigada entre los fieles.

Una tradición con casi cuatro siglos de historia

La Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles resguarda la imagen conocida como La Negrita, una pequeña figura de piedra que, según la tradición, fue encontrada en 1635 por una joven llamada Juana Pereira.

Desde hace siglos, miles de creyentes realizan peregrinaciones al santuario y recorren de rodillas el pasillo central como muestra de agradecimiento, petición o devoción. Bosch decidió sumarse a esta práctica durante su estancia en Costa Rica, un gesto que generó numerosas reacciones entre seguidores del certamen y usuarios de redes sociales.

Las últimas tres Miss Universo coinciden en Costa Rica

La visita de Fátima Bosch también forma parte de un encuentro inédito que reunió en Costa Rica a las tres más recientes ganadoras de Miss Universo. Junto a ella se encuentran Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, y Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024.

Las tres soberanas participaron en diversas actividades previas a la elección de la nueva representante costarricense rumbo a Miss Universo 2026, incluyendo una reunión con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández.

Participarán en la gala nacional

De acuerdo con la organización del certamen, las reinas de belleza tendrán distintos roles durante la gala final. Sheynnis Palacios será una de las conductoras del evento, Victoria Kjær integrará el jurado oficial y Fátima Bosch asistirá como invitada especial.

La ceremonia se llevará a cabo este 5 de junio y definirá a la representante de Costa Rica para la próxima edición de Miss Universo.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

madonna_confessions_ii_c9b6721e7f
¿Cuándo llega la nueva película de Madonna a YouTube?
tom_holland_dislexia_8c8acc7222
La razón por la que Tom Holland evita ir a un famoso programa
el_horizonte_info7_mx_2026_06_05_T121659_150_a523497a5e
Muere Abraham Pérez, 'Licenciado Cortillo' de la Familia P. Luche
publicidad

Últimas Noticias

papa_leon_f2a21e358a
Papa León XIV inicia histórica visita de seis días a España
black_sea_2651641_1280_367e3346d9
Atacan barco pesquero turco en el Mar Negro; muere un marinero
Whats_App_Image_2026_06_05_at_10_15_27_PM_486d273cf9
Beca Rita Cetina ya beneficia a 9 millones de alumnos: Sheinbaum
publicidad

Más Vistas

nl_razer_c4b1fb06f6
Ponen orden al uso de vehículos todo terreno en Nuevo León
nl_aeropuerto_mty_remodelacion_jpg_b257f3a3df
Transformarán aeropuerto de Mty; 'Será el mejor de México': OMA
Whats_App_Image_2026_06_04_at_8_55_33_PM_ee568a1113
A ritmo de acordeón, Nuevo León enciende el ambiente mundialista
publicidad
×