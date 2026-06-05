Realiza Fátima Bosch un acto de fe en Basílica de Costa Rica

Fátima Bosch protagonizó uno de los momentos más comentados de su visita a Costa Rica al realizar un acto de fe en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, ubicada en la ciudad de Cartago. La actual Miss Universo avanzó de rodillas por la nave central del templo hasta llegar al altar, una escena que fue captada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

La mexicana se encuentra en el país centroamericano como parte de las actividades relacionadas con la gala de Miss Universo Costa Rica 2026. Sin embargo, antes de participar en los eventos oficiales, decidió acudir al principal santuario católico costarricense para cumplir con una tradición religiosa profundamente arraigada entre los fieles.

Una tradición con casi cuatro siglos de historia

La Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles resguarda la imagen conocida como La Negrita, una pequeña figura de piedra que, según la tradición, fue encontrada en 1635 por una joven llamada Juana Pereira.

Desde hace siglos, miles de creyentes realizan peregrinaciones al santuario y recorren de rodillas el pasillo central como muestra de agradecimiento, petición o devoción. Bosch decidió sumarse a esta práctica durante su estancia en Costa Rica, un gesto que generó numerosas reacciones entre seguidores del certamen y usuarios de redes sociales.

Las últimas tres Miss Universo coinciden en Costa Rica

La visita de Fátima Bosch también forma parte de un encuentro inédito que reunió en Costa Rica a las tres más recientes ganadoras de Miss Universo. Junto a ella se encuentran Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, y Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024.

Las tres soberanas participaron en diversas actividades previas a la elección de la nueva representante costarricense rumbo a Miss Universo 2026, incluyendo una reunión con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández.

Participarán en la gala nacional

De acuerdo con la organización del certamen, las reinas de belleza tendrán distintos roles durante la gala final. Sheynnis Palacios será una de las conductoras del evento, Victoria Kjær integrará el jurado oficial y Fátima Bosch asistirá como invitada especial.

La ceremonia se llevará a cabo este 5 de junio y definirá a la representante de Costa Rica para la próxima edición de Miss Universo.

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